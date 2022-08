Según L’Équipe de Francia: El PSG, sancionado por la UEFA

Según L’Équipe, la UEFA va a sancionar al club parisino por acumular un déficit económico durante tres temporadas consecutivas.

La UEFA ha decidido ponerse seria con el Fair Play Financiero. De acuerdo con la información de L’Équipe, el máximo organismo europeo ha sancionado al PSG y al Olympique de Marsella por incumplimiento de sus cuentas. Respecto al conjunto parisino, se le achaca que haya acumulado un déficit superior a 30 millones de € durante las tres últimas temporadas y que las pérdidas económicas sean cada vez más grandes. Hace unos meses, el organismo de control europeo de clubes de la Confederación Europea, la ICFC, envió una carta al PSG para que firmara un acuerdo de conciliación. Estas sanciones son meramente económicas, pero en caso de que no se erradiquen, podrían ser deportivas. El PSG ha sobrepasado durante tres años el umbral de los 30 millones de € de déficit, por lo que sus consecuencias serían más severas que las de su archienemigo, el Marsella.

De momento, el vigente campeón de la Ligue 1 no puede suavizar las sanciones que le atañen, pero sí adherirse al acuerdo de conciliación propuesto por la UEFA. Sin embargo, según informa L’Équipe, el club desaprueba los análisis realizados por el organismo europeo y no contempla firmar ningún acuerdo. Tanto el PSG como el OM pueden apelar esta decisión en primera instancia y podrían incluso acudir en apelación a un segundo Tribunal en caso de que la sentencia sea desfavorable. En caso de que Marsella y PSG rechacen las sanciones que les conciernan, las consecuencias podrían ir todavía más allá por parte de la ICFC. En 2014, los parisinos sí firmaron un acuerdo de conciliación mediante el pago de 60 millones de € con 40 que quedaron bajo suspensión cautelar. En 2018, la ICFC había investigado al PSG para juzgar el valor real de los patrocinios insertados en las cuentas del club, cerrando el caso “sin trámite”. Ambos clubes tienen hasta la próxima semana para responder a la carta de la UEFA, que podría actuar con firmeza en caso de que no se tomen medidas.

Diario AS