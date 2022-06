Según Le Parisien: El PSG prepara un ‘aislamiento’ a los jugadores que no quieran salir

Según Le Parisien, Luis Campos, nuevo consejero deportivo del club, quiere aislar a aquellos jugadores que sean transferibles y no quieran dejar el club.

Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG, anunciaba en Le Parisien esta semana un cambio de rumbo total del conjunto parisino: “Ahora, la postura del PSG es clara: los jugadores que no formen parte del proyecto tendrán que marcharse. Algunos se han aprovechado de la situación, ¡ahora se acabó!”, subrayaba el qatarí. Unas declaraciones que no son casualidad, ya que según informa Le Parisien, Luis Campos, nuevo consejero deportivo del club, quiere aislar a aquellos jugadores que, siendo transferibles, no quieran salir de la capital francesa.

La iniciativa del portugués, que ya fue plasmada en el Lille con aquellos futbolistas que no tenían intención de dejar el conjunto norteño, supone el inicio de una política de reforma del PSG. Al-Khelaïfi ya dejó claro en Le Parisien que buscarán en el mercado jugadores que sientan los colores del PSG y no estrellas que únicamente piensen en los lujos. ¿Estará Neymar en este grupo de aislamiento? No lo parece. El brasileño va a renovar automáticamente el 1 de julio hasta 2027 y, aunque Al Khelaïfi le ha abierto la puerta de salida, es casi imposible sacarle del PSG por su desorbitado salario y por los años de contrato que le restan.

Duras medidas

“En el PSG, los jugadores van a hacer lo que nosotros hicimos. Se les sacará del grupo, se cambiarán en otro vestuario, se les quitará la plaza de aparcamiento… Todo para invitarles a marcharse lo más cordialmente posible. Y si no hay oferta, tratarán de encontrar un acuerdo para rescindir”, reconoce Julian Palmeri, lateral izquierdo que estuvo en el Lille en 2017 y al que Campos le declaró “indeseable” por no querer salir del club y ser un jugador que no entraba en los planes del proyecto.

La disciplina será una de las principales premisas de Luis Campos en el PSG. El ex del Lille quiere evitar casos como el de Kurzawa, que fue renovado hasta 2024 durante la pandemia del coronavirus y, desde entonces, no ha contado ni para Tuchel ni para Pochettino y ha seguido percibiendo su salario sin prácticamente jugar nada. Se avecinan semanas intensas en París tanto para los fichajes como para las salidas.

