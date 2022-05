Según Le Parisien, el PSG «cierra la puerta» a Dembélé

El medio, bien conectado con el club parisino, aseguró que el extremo francés que acaba contrato con el Barcelona ya no interesa tras la llegada de Luis Campos a la dirección deportiva,

Leer También: Michael Owen: «El Liverpool es mejor que el Real Madrid y les pueden arrasar»

El futuro de Ousmane Dembélé sigue siendo una incógnita. Mientras se apuran las últimas semanas de contrato del extremo internacional francés con el FC Barcelona, la sensación de su salida del Camp Nou ha ido creciendo día a día, pero en las últimas horas uno de los posibles destinos que más posibilidades tenían de concretarse está perdiendo todo el fuelle. Según Le Parisien, «las puertas del PSG está cerradas para Dembélé».

Uno de los medios de comunicación mejor conectados con el club franco-qatarí, como demostró al deslizar ya hace varias semanas que Kylian Mbappé estaba más cerca de quedarse en el Parque de los Príncipes que de irse al Real Madrid, asegura ahora que Dembélé «no se incorporará al club capitalino este verano», dado que «no entra en los planes de Luis Campos», el nuevo director deportivo del campeón de la Ligue 1.

La información de Le Parisien no deja lugar a la duda: «Dembélé no vendrá al PSG este verano. Pese al rumor, aún más insistente este jueves, que le envía muy rápido a la capital francesa, es que no. Ya en el trabajo, Luis Campos, el futuro consejero deportivo del París, no chequeó el nombre de Ousmane Dembélé entre los potenciales fichajes».

La situación de Dembélé continúa navegando en la ambigüedad. Uno de los posibles destinos que más sonaba, si no el que más, era el PSG. Hace algunos meses, al agente del futbolista, Moussa Sissoko, fue cazado en su móvil con una llamada de Leonardo de Araujo, director deportivo del PSG. La salida del ejecutivo brasileño de la dirtección deportiva del PSG y la llegada de Luis Campos a los despachos habría cambiado la consideración del campeón de la Ligue 1 respecto al delantero azulgrana. De acuerdo a esta información, Campos quiere jugadores comprometidos que piensen antes que nada en fútbol.

Además del PSG y de las hasta ahora infructuosas intentonas del Barça por ampliar su contrato, los clubs que más han sonado para Dembélé son el Bayern y el Chelsea de Thomas Tuchel.

Munso Deportivo