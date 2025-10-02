Sector cafetalero fija precios referenciales del café tras mesas de trabajo

El acuerdo contempla montos diferenciados según el grado de calidad del grano, conforme a lo establecido en la Gaceta Oficial N.º 42.721, publicada el 25 de septiembre de 2023.

Representantes del sector cafetalero, incluyendo productores y actores de la agroindustria, acordaron este miércoles los precios referenciales del café verde para la cosecha 2025–2026, tras una jornada de trabajo técnica realizada en Caracas. El acuerdo contempla montos diferenciados según el grado de calidad del grano, conforme a lo establecido en la Gaceta Oficial N.º 42.721, publicada el 25 de septiembre de 2023.

Durante el encuentro se ratificaron los siguientes precios acordados para la cosecha 2025–2026:

Grado 5: 285$ QQ

285$ QQ Grado 4: 295$ QQ

295$ QQ Grado 3: 305$ QQ

Precio referencial canephora o robusta: 250$

La jornada forma parte de las acciones para fortalecer la cadena de valor del café venezolano, en el marco de las políticas productivas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro.

El encuentro permitió consolidar acuerdos entre los distintos actores del sector cafetalero, quienes coincidieron en la necesidad de mantener precios justos, que reconozcan el esfuerzo del campesinado y estimulen la calidad del producto nacional.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión