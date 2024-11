Secretario General de UPV en Lara pide fortalecer la contraloría ciudadana

En una reciente aparición en el programa Noticias Barquisimeto, transmitido por Somos TV y Somos 93.5 FM, Whaidys Sánchez, Secretario General de la Unidad Popular Venezolana (UPV) en Lara, expresó con firmeza su convicción de que el presidente Nicolás Maduro se juramentará el próximo 10 de enero para el período 2025-2031 en un ambiente de paz.

Durante la entrevista, Sánchez hizo un llamado a combatir la corrupción en todos los niveles, subrayando que este flagelo tiene un impacto negativo significativo en la vida del pueblo venezolano. «Aquí no se ejerce la contraloría ciudadana, porque la gente le ha perdido respeto a eso; es un problema cultural. Todo el mundo anda buscando beneficiarse de algo«, afirmó.

El líder político también criticó las estrategias políticas de figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. «No puedes hacer política teledirigida desde afuera. Ellos no realizan ninguna labor social y han manejado recursos para eso, pero no ayudan a nadie«, enfatizó Sánchez. Además, cuestionó la ausencia de González Urrutia en el país: «Edmundo González no va a venir; él debería estar aquí ahorita«, agregó.

En relación con las próximas elecciones de jueces de paz, Sánchez destacó su importancia como una herramienta clave para fomentar la no violencia en las comunidades. Su intervención resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos locales que promuevan la paz y la justicia social.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto