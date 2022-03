Sebastián Yatra presenta nueva versión de ‘Tacones Rojos’ junto a John Legend

Cabe destacar que el tema en su versión original esta nominado en la categoría Canción Viral del Año en los Latin American Music Awards 2022.

Fue hace un par de días, que Yatra publicó un video en el que aparece junto al intérprete de ‘All of Me’, ambos sentados sobre un sofá y sosteniendo una taza de café.

«There’s a light in my window, a smile on my face«, fue el texto que Sebastián colocó en la descripción del clip, refiriéndose a una de las estrofas que canta el músico estadounidense.