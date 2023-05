Sebastian Yatra habla por primera vez de su relación con Aitana

Sebastián Yatra habló de su relación con la cantante Aitana con una importante revista, destacó el periódico mexicano Milenio. El intérprete de “Tacones rojos” es el protagonista de la nueva portada de la edición española de la edición española de Vanity Fair, medio al que le dejó claro lo contento que está en esta etapa de su vida.

“Yo estoy viviendo todo como muy naturalmente. Es bonito vivir las cosas sin exponerlas, pero tampoco escondiéndolas. Vivir escondido sería darle demasiada importancia a los medios o a las fotos y vivir dentro del chisme. No es que no me entere, pero a mí no me molesta porque soy muy tranquilo”, dijo a Vanity Fair.

Aitana y Yatra se conocieron en “Operación Triunfo 2017”, talent show donde competía la vocalista. Sin embargo, fue unos años después, durante la gala de los Grammy Latinos en Los Ángeles de 2019, cuando se volvieron a conectar. Desde entonces corrió el rumor de que estaba pasando algo entre ellos dos.

El pasado marzo se filtró una fotografía de Yatra y Aitana besándose, lo que confirmó la relación. Después de varias semanas de rumores, la pareja fue vista en un yate en Miami pasando un romántico momento. Igualmente asistieron juntos al matrimonio de Lele Pons y Guaynaa.

Una vida pública

El colombiano admite que la atención a su vida privada es inevitable. “Yo quería ser cantante desde los 12 años y trabajé para eso sin parar. Y ya entonces lo hablaba muchísimo con mi mamá, de camino a las clases de canto ella me iba preparando psicológicamente por si me llegase a pasar algún día: ‘si quieres ser cantante vas a tener una vida pública, entonces tienes que tratar bien a todo el mundo y entender que te estás exponiendo’. No puedes decir: ‘Voy a ser cantante y quiero que mis canciones las escuchen millones de personas, pero que nadie me pueda parar en la calle’”, dijo y acotó está claro de que el problema vendrá el día que ya no lo paren.

Por fin tenemos imágenes del beso entre Aitana Ocaña y Sebastian Yatra. La pareja disfruto de un día en barco durante su estancia en Miami. Las fotos fueron tomadas en Miami por la agencia ACTUAL. pic.twitter.com/fqn7mTpuwK — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 15, 2023

“Vagabundo”

Además de estar feliz con su vida privada, el colombiano está viviendo un buen momento profesional tras lanzar el sencillo “Vagabundo” y ser coach en el talent show “La Voz Kids”.

La canción, que se estrenó este 12 de mayo, es una colaboración con sus compatriotas Manuel Turizo y Beéle, con quienes apostó por interpretar un merengue que busca rendir un homenaje al ritmo dominicano.

“’Vagabundo’ es una canción para la fiesta, para bailar, para conquistar y también para sanar. Habla de una persona que está despechada, quiere salir de fiesta y actuar como si todo estuviera bien, pero que todavía sigue en su proceso de sanación interna”, señaló Yatra en entrevista con EFE.

Con información de Últimas Noticias.