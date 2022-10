Se reinician las clases en Las Tejerías

Este miércoles, reiniciaron las clases educativas en Las Tejerías, en Aragua, luego del desbordamiento de quebradas que dejó grandes afectaciones en el lugar. Así lo informó la ministra para la Educación, Yelitze Santaella.

Al respecto, detalló que 554 educadores atendidos por el IPASME, con dotación de calzado y ubicación de viviendas que perdieron durante la gran afectación.

«Fueron 5 días de intenso trabajo junto a la FANB, junto al pueblo organizado y maestros y maestras que quiero expresar nuestro agradecimiento (…) Ahí están nuestros niños renaciendo de la tragedia», expresó Santaella.

Asimismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó que en la práctica se ha demostrado que «somos un gobierno popular, somos un gobierno de las soluciones. Las Bricomiles probadas en esta catástrofe, frente a las dificultades nos crecemos».

El jefe de Estado venezolano manifestó que aunque falta mucho por realizar en Las Tejerías, afirmó que seguirán trabajando hasta recuperar toda la zona.

«No nos calamos el amiguismo»

El presidente Maduro dijo que no puede existir el «amiguismo» en cargos políticos que tengan responsabilidades con el pueblo.

«No que él es amigo mío y yo lo quiero mucho y jugamos dominó todos los días … me sabe a casabe, seguimos jugando dominó pero usted me entrega el cargo que sí responda por la gente y sí de resultados positivos o no calamos el amiguismo y el burocratismo», manifestó.

Con información de: VN