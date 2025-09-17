Un hombre de 70 años, en un intento por quitarse la vida, saltó desde el cuarto piso de su apartamento y, trágicamente, aterrizó sobre su vecina, Francesca Manno, de 83 años, causándole la muerte. El desgarrador suceso ocurrió el pasado domingo 14 de septiembre, en un edificio en la vía Fratelli di Dio, en Milán, Italia, dejando a la comunidad sumida en la conmoción por el intento de suicidio y la lamentable pérdida de la señora.

Se lanzó desde un cuarto piso y mató a su vecina: De intento de suicidio a homicidio

Leer también: Tragedia evitada: Rescatan a un hombre y a una mujer en las Torres del Sisal





Detalles del suceso y la investigación policial

Según los informes policiales y medios locales, el hombre se precipitó desde una altura de aproximadamente 20 metros. En ese mismo instante, Francesca regresaba a su hogar tras haber salido a desechar la basura. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, que realizaron maniobras de reanimación en el lugar, la mujer falleció al instante.

El hombre, por su parte, fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud es delicado pero está fuera de peligro. Las autoridades italianas confirmaron que se trató de un intento de suicidio y rápidamente desmintieron rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos o un doble suicidio. «El hombre había intentado quitarse la vida, impactando accidentalmente con la mujer al caer», aclararon fuentes policiales.

Implicaciones legales y el futuro del caso

La justicia italiana ha actuado con celeridad, formalizando una acusación por homicidio involuntario contra el hombre. Aunque su intención no era herir a nadie, la ley establece que los actos que resultan en la muerte de otra persona pueden ser considerados un delito si existe una responsabilidad indirecta. Según la agencia AdnKronos, el caso podría resultar en una pena de prisión, dependiendo de cómo la corte evalúe el nivel de negligencia y las circunstancias de la tragedia. Actualmente, el acusado permanece en libertad provisional mientras la investigación continúa.

homicidio involuntario

El dolor de la comunidad

El barrio de Baggio, donde residían la víctima y el acusado, se encuentra devastado por el suceso. Varios vecinos recordaron a Francesca Manno como una mujer amable y muy querida en la comunidad. «Fue un hecho devastador, ella solo salió unos minutos de su casa y nunca regresó», lamentó uno de los residentes. Otros testigos destacaron lo impactante y repentino del accidente.

«El golpe fue brutal, no había manera de que pudiera sobrevivir. Fue una tragedia absurda», comentó otro vecino. La zona fue acordonada durante horas para permitir que la policía y los forenses recabaran evidencias y reconstruyeran el dramático momento.

Por: Edwin «Sports» Hevia

Con extractos de El Universal