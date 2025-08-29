¡Se contagian los clubes de voleibol!: ‘No Mercy» y «Abogadas» aportan nuevas luces para el Bertha Carrero

El espíritu de colaboración sigue encendido en el deporte larense. Después de la iniciativa de Fundavol de apoyar el gimnasio Bertha Carrero, dos clubes de voleibol de la región, «No Mercy» y «Abogadas», se sumaron a la causa con un gesto que ilumina el futuro de la disciplina.

Jugadores del Club «No Mercy»

​En una muestra de apoyo y compromiso con el desarrollo del voleibol, ambos clubes entregaron a la Fundación para el Deporte del Estado Lara (Fundela) un lote de luces LED. Este material será crucial para mejorar la iluminación de la cancha principal y las canchas externas del gimnasio, un espacio emblemático donde el voleibol de Barquisimeto late con fuerza durante todo el año.

​El coordinador del gimnasio Jorge Canelón, en representación de Fundela, recibió el donativo de manos de los representantes de los clubes, agradeciendo profundamente el gesto. «Este apoyo es fundamental para seguir brindando a nuestros atletas las mejores condiciones posibles para entrenar y competir», expresó Canelón, quien transmitió el agradecimiento en nombre de la presidenta de Fundela, la profesora Miriam Jiménez.

Francys en representación del Club Abogadas

«Invitamos a todos los clubs a que se sumen, para seguir brindando apoyo al gimnasio que es nuestra segunda casa», dijo emocionada Francys, en nombre del equipo de abogadas. ​La acción de «No Mercy» y «Abogadas» demuestra que la comunidad del voleibol en Lara está unida y dispuesta a trabajar en conjunto para superar los retos y seguir fortaleciendo las bases del deporte.

Este tipo de iniciativas no solo mejoran la infraestructura, sino que también inspiran a otros a sumarse y a construir un mejor futuro para las nuevas generaciones de deportistas.

El coordinador del Bertha Carrero Jorge Canelón

​La noticia de la donación se ha hecho eco entre los volibolistas, donde tanto Fundela como Fundavol aplaudieron la acción de los clubes, destacando la importancia de la colaboración. El post en sus redes sociales (@fundavol) celebra la solidaridad y hace un llamado a la comunidad para seguir sumando esfuerzos. Sin duda, este es un ejemplo de cómo la pasión por el deporte puede unir voluntades para lograr grandes cosas.

