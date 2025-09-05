Se apagó la «Lucecita»: influencer» cayó presa en Caracas por microtráfico

La influencer de TikTok, Luz Celina Cervo (23) conocida como la «Lucecita», fue arrestada junto a dos personas más por su presunta implicación en el microtráfico de drogas en el sector La Candelaria, en Caracas.

Leer también: Macabro crimen en Falcón: Sujeto mató a su pareja y a los padres de ella



Según el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, la detención fue el resultado de una investigación de campo iniciada en diciembre por la División de Investigaciones Contra Drogas. Las pesquisas revelaron que Cervo, alias «Lucecita», junto a Alix Antonio López Morillo (28), alias «Alí», y Yeinar Anabel Araque Contreras (24), alias «Yei», se dedicaban a la venta de estupefacientes.

Riesgo para la población estudiantil

La investigación determinó que Alix López se encargaba de distribuir las sustancias ilícitas, transportándolas desde el oeste de Caracas, específicamente desde Lomas de Urdaneta, hacia el este. La principal zona de operación era en los alrededores de instituciones educativas, lo que ponía en riesgo la salud de la población estudiantil, según el reporte del Cicpc.

Los tres presuntos implicados fueron detenidos por las autoridades en la parroquia La Candelaria, mientras se encontraban en un vehículo Ford Fiesta Max, propiedad de Araque Contreras. Las pesquisas indican que Cervo y Araque estaban al tanto de las actividades ilícitas de López.

La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima. Durante la captura, los agentes incautaron teléfonos celulares y envoltorios de una sustancia en polvo de color rosado. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Por: Edwin «Sports» Hevia