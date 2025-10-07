SDLN de MLB: La gran actuación del criollo Jesús Luzardo no le basta y los Filis de Filadelfia caen el segundo juego ante Dodgers de Los Ángeles

Jesús Luzardo no pudo ante los Dodgers.

El zurdo lanzó 6.0 IP de 2 CL, 3 hits, 1 BB y 5 ponches, en la victoria 4-3 de los azules para ir a Los Ángeles con ventaja 2-0.

Jesús Luzardo se encargó de abrir el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN), pero no pudo ante los Dodgers de Los Ángeles que ganaron 4-3 y se van a casa con la ventaja 2-0.

El zurdo comenzó algo tambaleante, pero solo en el primer episodio y sin dar preocupaciones. Ponchó a Ohtani tras seis pitcheos antes de permitirle sencillo a Betts y darle boleto a Teoscar Hernández, pero sacó la entrada dominando a Freeman y Edman.

Después de ahí, el siniestro no permitió absolutamente nada más, al menos hasta el sexto episodio. Retiró a 17 bateadores seguidos, cuatro de ellos por la vía del ponche, con Miguel Rojas (2-0) fallando con un rodado y una línea hacia el propio Jesús Luzardo.

El serpentinero salió para el séptimo episodio, pero no consiguió retirarlo al permitir dos imparables consecutivos, sencillo de Teoscar Hernández y doble de Freddie Freeman, para que su actuación terminase en seis capítulos completos de tres hits, dos carreras (limpias), una base por bolas y cinco abanicados.

Los dos equipos llegaron a la séptima entrada empatados 0-0, pero en ese mismo tramo, tras el doble de Freeman y el ingreso al montículo de Kerkering, un rodado hacia Turner permitió que Teoscar Hernández anotara la primera, a la cuenta del peruano-estadounidense, que recibió la otra por un sencillo de Smith que empujó a Freeman y a Kiké Hernández. Dicho episodio se iría con una más, con el primer sencillo de Ohtani en la serie para remolcar a Muncy y poner las cosas 4-0.

Los Filis descontaron con una en la baja del octavo y con dos en el noveno, que terminó con sufrimiento con el último out con hombres en las esquinas.

Esta fue la línea final de Jesús Luzardo:

IL: 6.0

L: 82

H: 3

C: 2

CL: 2

K: 5

BB: 1.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder