SDLN de MLB: El Venezolano Miguel Rojas destaca la resiliencia de los Dodgers de Los Ángeles

El venezolano aseguró que todavía falta camino por recorrer pero el equipo sigue trabajando

Los Dodgers de Los Ángeles avanzan a la Serie de Campeonato tras ganar de manera agónica a los Filis de Filadelfia 2-1 este jueves en el Dodger Stadium.

En un duelo que mantuvo a la fanaticada angelina al borde sus asientos los dirigidos por Dave Roberts aprovecharon un fatal error en el inning 11 del lanzador Orion Kerkering para sellar la victoria.

Tras el encuentro los eufóricos californianos celebraron su pase a la siguiente instancia y siguen en carrera por revalidar su título de campeones de la Serie Mundial.

En medio de la algarabía el venezolano Miguel Rojas aseguró que se siente muy orgulloso del conjunto que ha estado en la pelea durante toda la temporada.

“Impresionante la resiliencia de todos los muchachos en este encuentro, Glasnow hizo un excelente trabajo y no queríamos que pasara más, queríamos celebrar frente a nuestros fanáticos”, expresó.

El de los Teques además indicó que todavía queda camino por recorrer y que el equipo se encuentra con la mejor motivación.

“Todavía nos quedan 8 juegos por conseguir pero estamos contentos con esta victoria, vamos a disfrutarlas y estaremos listos para el lunes (…) Estamos contentos de seguir metidos y tenemos un chance enorme”, dijo.

Para finalizar “Miggy Ro” afirmó: “Es lo máximo una de las experiencias más importantes para mi es seguir representado a Venezuela y a toda latinoamérica”.

Los Dodgers disputarán la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra el ganador de la serie entre Cachorros de Chicago o Cerveceros de Milwaukee.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder