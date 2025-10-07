SDLN de MLB: ´El Chico Maravilla´ Jackson Chourio despacha jonrón contra Daniel Palencia en victoria de Cerveceros ante Cachorros 7-3

Jackson Chourio volvió a inscribir su nombre en la historia de los playoffs el lunes, al conectar un jonrón de tres de carreras en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee 7-3 sobre los Cachorros de Chicago.

El venezolano se fue 4-2 con las tres impulsadas y la anotada producto del vuelacerca, en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, ahora con dos triunfos de ventaja para los lupulosos, en el American Family Field.

Jackson Chourio despachó el batazo en la cuarta entrada, frente su connacional lanzallamas Daniel Palencia, a quien le descifró una recta de cuatro costura a 101,4 millas por hora, el envío más rápido transformado en cuadrangular en postemporada, durante la Era Statcast (desde 2008), de acuerdo con la analista e investigadora Sarah Langs.

El zuliano, en cuenta de 0-2, protagonizó el Momento Simple de la jornada al desaparecer la bola a 419 pies de distancia hacia el jardín central, a una velocidad de salida de 103,9 mph.

JACKSON CHOURIO EN BUENA COMPAÑÍA

El marabino, tras su actuación, llegó a tres bombazos y nueve remolcadas en sus primeros cinco encuentros disputados en playoffs, contando los de la campaña pasada.

Jackson Chourio, de esa forma, se convirtió en apenas el segundo jugador en los registros de las Mayores que combina esos números antes de los 21 años de edad, uniéndose a Andruw Jones, de acuerdo con Baseball Reference.

Jones lo logró en una sola edición de postemporada con los Bravos de Atlanta, en 1996.

Jackson Chourio estuvo en duda hasta pocas horas antes del juego, después de que abandonara el primer encuentro de la serie debido a molestias en el tendón de la corva derecha. En ese duelo, disputado el sábado, se convirtió en el primer bateador en conectar tres hits luego de apenas los dos primeros innings.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente