SDLN de MLB: Dodgers de Los Ángeles sorprendieron a los Filis de Filadelfia en el primero

Shohei Ohtani (6.0 IP y 9K) se apuntó la victoria de los azules por 5-3, pese a terminar de 4-0 con 4K, viniendo de atrás en la pizarra.

Pese a una mala actuación de Shohei Ohtani en la caja de bateo, pero un sólido trabajo monticular, los Dodgers de Los Ángeles sorprendieron a los Filis de Filadelfia en el primero de la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN) la ganarles por 5-3.

Leer También: SDLN de MLB: Cerveceros de Milwaukee vence a Cachorros de Chicago con protagonismo de los Venezolanos Chourio y Contreras

El japonés terminó de 4-0 con cuatro ponches y una base por bolas, pero se apuntó la victoria al lanzar por seis innings y ponchar a nueve rivales, pese a permitir tres imparables y tres carreras, todas en la parte baja del segundo inning.

Con triple de Realmuto para impulsar dos carreras y elevado de sacrificio de Bader para remolcar la otra, los Filis le estaban dando el respaldo necesario a su abridor, Christopher Sánchez. No obstante, el zurdo tuvo un pestañeo en la alta de la sexta y permitió las dos primeras de los azules, con doblete impulsor de Enrique Hernández, que lo terminaron sacando del juego tras 5.2 entradas, cuatro hits y ocho ponches.

Tras Sánchez, la loma de Filadelfia estuvo a cargo de David Robertson, que apenas lanzó 0.1 (un tercio) de entrada y se llevó la derrota. El derecho sacó el sexto y salió para el séptimo, pero un sencillo y un pelotazo abriendo la entrada lo sacaron, dándole paso a Matt Strahm, quien toleró el jonrón de Teoscar Hernández de tres carreras que le dieron la vuelta al marcador (dos de ellas para Robertson por herencia) y le allanaron el camino a la victoria a los Dodgers.

Glasnow y Vesia sostuvieron la actuación de Ohtani y la victoria, mientras que Roki Sasaki subió en el noveno para apuntarse el salvado, con suspenso al terminarlo con corredor en tercera, pero poniéndole el candado al triunfo angelino.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión