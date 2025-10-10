SDLN de MLB: Dodgers de Los Ángeles avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y dejan a los Filis de Filadelfia en el camino

Una polémica jugada en el 11vo inning les dio la victoria y el pase a la serie de campeonato de la Liga Nacional.

En un tenso compromiso que se extendió hasta el capítulo 11, los Dodgers de Shohei Ohtani salieron triunfales y con ganas de repetir en la Serie Mundial tras eliminar a los Filis de Filadelfia con 3-1 en la Serie Divisional.

El dramatismo estuvo a la orden del día la noche de este jueves. A primera instancia, Nick Castellanos pegó un doble impulsor que mandó a Max Kepler directo al plato durante la 7ma entrada, luego, Justin Dean igualó las acciones tras un boleto otorgado a Mookie Betts.

Con la igualdad 1-1 en la pizarra, se sentía el ambiente de tensión en el Dodger Stadium. Los Filis buscaron desesperadamente de empatar la serie y optar por un pase a la siguiente ronda, sin embargo, un error defensivo en un momento decisivo definió el destino de su equipo en esta postemporada.

En un error garrafal de fildeo de parte del lanzador Orion Kerkering, Hyeseong Kim consiguió la segunda y última rayita que sentenció el juego con 2-1 definitivo.

Ahora, con su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional asegurada, se encuentran a la espera del fin del duelo entre Cerveceros de Milwaukee contra los Cachorros de Chicago para determinar contra quien verán acción en dicha instancia.

