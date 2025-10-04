SDLN de MLB: Cerveceros de Milwaukee vence a Cachorros de Chicago con protagonismo de los Venezolanos Chourio y Contreras

Los de Milwaukee se adelantan en la SDLN al vencer 9-3 a los Cachorros, con los dos venezolanos terminando de 8-5 y 4 CI.

Los Cerveceros de Milwaukee ganaron el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN) contra los Cachorros de Chicago por 9-3, con protagonismo de Jackson Chourio y William Contreras.

Leer También: MLB: Estos Venezolanos se declararon agentes libres en Las Grandes Ligas

El patrullero marabino terminó el partido, aunque temprano, de 3-3 con doble, una anotada y tres remolques, convirtiéndose en el primer jugador en la historia con tres indiscutibles en los primeros dos innings en un mismo juego de Postemporada, además de unirse a Trea Turner y Cory Seager como los únicos con dos hits en un mismo episodio de playoffs desde 2008. Aunque abandonó por dolencias en la corva.

Por su parte, el receptor carabobeño finalizó de 5-2 con un doblete, dos anotadas y una remolcada, para comenzar la remontada de los Cerveceros y encaminar la victoria.

Los oseznos se adelantaron ante un sólido Freddy Peralta, quien lanzó 5.2 innings de cuatro hits, dos carreras (limpias), dos jonrones y nueve ponches, en el propio primer inning, con vuelacercas solitario de Michael Busch. Sin embargo, los de Milwaukee reaccionaron rápido y en la parte baja de esa entrada con seis carreras. Chourio abrió con doble y lo remolcó Turang con otro «tubei», quien anotó con otro batazo de dos bases de Contreras y quien anotaría por error de fildeo. El jardinero venezolano impulsó dos rayitas cuando todo estaba 4-1 con sencillo.

En la baja del segundo capítulo los Cerveceros anotaron otras tres, la novena y última producto del último inatrapable de Chourio para colocar la pizarra por 9-1.

Peralta recibió otro cuadrangular, en la alta del sexto, por parte de Ian Happ y la última de Chicago llegó en el octavo, con vuelacercas de Nico Hoerner, para finalizar el movimiento de carreras.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder