SDLN de MLB: Cerveceros de Milwaukee avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con jonrón del Venezolano William Contreras

Primer inning, 3-2 en la cuenta, dos outs, William Contreras al bate. Swing… ¡Jonrón! Era el preludio de una sinfonía que terminó en un final de antología, era la primera señal de lo que vendría después.

Los Cerveceros de Milwaukee cerraron este sábado un capítulo oscuro de su historia reciente al vencer 3-1 a los Cachorros de Chicago y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Y todo comenzó con el batazo del venezolano.

William Contreras fue pieza clave al conectar un cuadrangular solitario que puso arriba a su equipo en el quinto juego de la Serie Divisional. El catcher venezolano, referente ofensivo de la temporada regular, volvió a responder en el momento más exigente del año.

Por su parte, Andrew Vaughn y Brice Turang también sumaron jonrones decisivos para romper una racha de seis series de postemporada perdidas desde 2019. Milwaukee, que había sido eliminado en sus últimas cinco apariciones de octubre, finalmente encontró la fórmula para seguir con vida.

Un total de 42.743 personas en el American Family Field, vieron como los Cerveceros ganaban la Serie Divisional y se van a busca el trapa campeonil contra los Dodgers en las Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Contreras va junto a Jackson Chourio y Andruw Monasterio como representantes venezolanos en esta nueva etapa de la postemporada.

Ya lo decía el manager Pat Murphy en días pasados, sobre Contreras. «No podrán dejar fuera a William», dijo Murphy a MLB.com. «No importa el análisis de esa lesión, él va a jugar». Y así, lesionado y todo cumplió en grado superlativo.

William Contreras es el quinto venezolano que dispara un jonrón en un juego de vida o muerte en postemporada. José Altuve lo ha hecho 3 veces, Miguel Cabrera 2, Avisaíl García en el Juego del Comodín de 2019 y Luis Valbuena, resalta el periodista Marcos Grunfeld.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente