SDLN de MLB: Cachorros de Chicago vencieron a Cerveceros de Milwaukee 4-3 y se mantienen con vida

Vencieron en el tercer juego, primero en Wrigley Field, a Milwaukee por 4-3 y estirar la SDLN un juego más, este jueves.

Los Cachorros de Chicago descontaron un juego en la Serie Divisional de la Liga Nacional (SDLN), sufriendo hasta el final para imponerse por 4-3 a los Cerveceros en Wrigley Field y mantenerse con vida en la Postemporada.

Leer También: SDLA de MLB: Azulejos de Toronto eliminan a los Yankees de Nueva York y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Con victoria de Drew Pomeranz, relevando al abridor Jamenson Taillon, y salvado para Brad Keller, los oseznos hicieron todo el trabajo ofensivo en la primera entrada al fabricar todas sus carreras. Milwaukee comenzaron ganando en esa entrada con una rayita, pero Kyle Busch conectó su tercer jonrón de los playoffs (segundo de la SDLN) e igualó el marcador, del que tomarían rápidamente el control con sencillo remolcador de dos de Crow-Armstrong y con Happ anotando la curta tras wild pitch del lanzador.

Taillon permitió la segunda del equipo de Wisconsin en la cuarta, su última entrada, para dar paso a Pomeranz y a Daniel Palencia, quienes no permitieron absolutamente por parte de sus rivales, con el vencedor ponchando a dos rivales y el venezolano dominando a William Contreras.

Los Cerveceros anotaron la tercera en la alta del séptimo, con jonrón de Bauers a Kittredge, para poner las cosas por la mínima y ponerle presión a los Cachorros, que apagarían un incendio en la alta del octavo, con Keller apagándolo, al finalizar un inning que terminó con bases llenas y con las opciones de victoria de Milwaukee.

Ahora, con la SDLN por 2-1 a favor de los de Wisconsin, Wrigley Field recibirá el cuarto juego, que podría ser el último de la campaña para Chicago en casa o el que extienda todo al quinto y decisivo en American Family Field.

Los venezolanos contra los Cachorros

Por parte de Milwaukee, William Contreras y Jackson Chourio vieron acción como titulares y Andrew Monasterio ingresó solo para cubrir el campo corto. El receptor terminó de 3-1 con un boleto y ponche, mientras que el jardinero culminó de 4-1 con un chocolate.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder