SDLA en MLB: Marineros de Seattle empata la Serie ante Tigres de Detroit con sus dos caballos como figuras

Tanto Cal Raleigh como Julio Rodríguez tenían que sacar la cara por los Marineros de Seattle y las 47 mil 371 almas que el domingo no dejaban de gritar en el. T-Mobile Park de Seattle.

Si bien Jorge Polanco le sacó la bola dos veces –¡sí, dos veces!– a Tarik Skubal no fue sino la dupla mencionada la que dio el zarpazo.

Al fInal el juego quedó 3-2 a favor de los locales, para emparejar esta Serie Divisional de la Liga Americana. Ahora los náuticos viajan a Detroit para tratar de ganar dos y rematar la faena, pero con lo duro que ha sido el pitcheo de los Tigres, la cosa no está fácil.

EL MOMENTO CLAVE DEL JUEGO

Raleigh disparó un doblete hacia la esquina del jardín derecho con un out en el octavo inning, y Rodríguez lo siguió con otro doble, este al izquierdo, para impulsarlo al plato.

“Este fue un juego de reacción para nosotros”, dijo el manager de los Marineros, Dan Wilson. “Y ellos hicieron exactamente eso”.

Esta fue la primera victoria de los Marineros en casa desde el juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2001. Por eso para Rodríguez este momento cuenta tanto y, quizá, sea el más importante de su carrera.

“Este tiene que ser el número uno”, aseguró Rodríguez a MLB.com. “No hemos tenido un momento así aquí en mucho tiempo, así que poder darle una victoria al equipo esta noche fue algo realmente especial para mí.

En esta épica, Eduard Bazardo fue protagonista. Mantuvo el juego allí, cuando ganaba Seattle. Se anotó un hold, con una entrada lanzada, en la que ponchó a uno y permitió un hit. Lleva dos días seguidos lanzando sin permitir carreras.

Hender «Vivo» González

Con información de El Emergente