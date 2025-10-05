SDLA de MLB: El Venezolano Keider Montero salvó la victoria de Tigres de Detroit sobre Marineros de Seattle en extrainnings

El conjunto de la «Ciudad Motor» sacó la victoria en el primero de la Serie Divisional jugando de visita.

Keider Montero no tiene salvado en su carrera en su carrera en temporada regular, pero A.J. Hinch confió en él para sacar los últimos tres outs en la parte baja de la 11ma entrada, para anotarse su primer rescate en postemporada y asegurar la victoria de los Tigres de Detroit el sábado en el primero de la Serie Divisional ante los Marineros de Seattle en T-Mobile Park.

El oriundo de Santa Teresa del Tuy comenzó su labor retirando a Randy Arozarena (rodado del 5-3) y a Cal Raleigh con foul fly a tercera con el primer lanzamiento, y después de permitir sencillo de Julio Rodríguez, despachó a Josh Naylor con rodado a la inicial fildeado por Spencer Torkelson, que se encargó de pisar la almohadilla para decretar el triunfo felino.

Seattle había picado adelante con jonrón solitario de Julio Rodríguez en el cuarto inning, pero Detroit dio vuelta en el siguiente tramo con estacazo de dos rayitas de Kerry Carpenter.

Posteriormente, el propio J-Rod igualó las acciones con imparable impulsor en la baja del sexto, para que el juego llegara con ese score al noveno inning y se fuera a extrainnings.

La victoria fue para Will Vest (1-0) y el derrotado fue Carlos Vargas (0-1). Cabe destacar que el bullpen de los Tigres se combinó para siete episodios de una carrera y cuatro ponches, mientras que Keider Montero se mantiene con efectividad inmaculada en tres presentaciones en su carrera postemporada, con tres guillotinados y WHIP de 0.50.

Por Detroit, Gleyber Torres se fue de 5-1 con dos ponches, Riley Greene de 5-2 también con dos guillotinas y Carpenter de 5-1 con anotada y dos remolques.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder