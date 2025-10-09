SDLA de MLB: Con jonrón del Venezolano Gleyber Torres Tigres de Detroit vencieron a Marineros de Seattle 9-3 para forzar el decisivo

El infielder caraqueño da muestra de su poder en el triunfo de los Tigres para igualar la serie

Los bengalíes ganaron por 9-3 y forzaron el quinto juego, en casa de los Marineros el viernes. Torres, de 3-2 con HR.

Los Tigres de Detroit ganaron el primero en casa de los Marineros de Seattle, pero perdieron los siguientes dos y estaban al borde de la eliminación. Sin embargo, ganaron el cuarto juego para forzar el quinto y decisivo en la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA).

Con pizarra de 9-3, los bengalíes, con participación de Gleyber Torres al irse de 3-2 con jonrón, dividieron en su casa, al igual que en Seattle, donde regresará para intentar avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana el viernes.

Los de AJ Hinch aprovecharon cada rincón del Comerica Park para imponerse, pese a comenzar perdiendo 3-0. La visita hizo sus carreras a cuentagotas. En el segundo episodio llegó la primera con sencillo de Canzone, en el cuarto y el quinto otras dos, primero con batazo para doble matanza de Robles impulsor de Naylor y luego en las piernas de Arozarena tras hit de Raleigh. Pero los Tigres igualarían la pizarra en el mismo inning con dobles remolcadores de Dingler y Jones, e imparables de Báez.

Después de ahí, los Tigres harían carreras en los siguientes tres innings, con el sexto anotando otras cuatro y tomar el control, con jonrón solitario de Greene, indiscutible de McKinstry y vuelacercas de Báez de dos rayitas. En el séptimo, Torres conectaría su cuadrangular en solitario por el derecho, el primero de la postemporada, y en el octavo una fletada para Báez, con out forzado.

Eduard Bazardo no pudo contener a los Tigres

El derecho criollo se hizo cargo del sexto tramo por los Marineros, pero no pudo contener a los Tigres y terminó recibiendo cuatro hits y tres carreras limpias, además del jonrón de Báez, con un ponche para dejar su efectividad en 8.10. No perdió el juego debido a que ingresó cuando Detroit ya tenía posición de la pizarra.

Por su parte, Eugenio Suárez no pudo ser igual de productivo que el martes, pues terminó de 4-1 con un ponche y dejó su promedio en .133, el segundo más bajo del equipo (Robles .100).

