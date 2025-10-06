SDLA de MLB: Azulejos de Toronto ganan el segundo 13-7 y pusieron en jaque a los Yankees de Nueva York

Toronto quedó a un triunfo de avanzar al ganar 13-7, que era 12-0 y no hit no run hasta el sexto, para llevar la serie a Nueva York.

Los Azulejos de Toronto impusieron la ley de la localía, a punta de batazos, y se llevaron el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana (SDLA) al vencer por 13-7 a los Yankees de Nueva York y colocarse a un triunfo de la Serie de Campeonato.

Las cosas pintaban para una auténtica paliza de los canadienses sobre los mulos, que hasta la sexta entrada estaban perdiendo 12-0 y el abridor Trey Yesavage, ganador lanzando 5.1 innings con una base por bolas, 11 ponches y sin carreras ni hits, les estaba lanzando juego sin hit ni carreras.

El ataque de los Azulejos comenzó en la baja del segundo inning, con jonrón de dos anotaciones de Clement. La fiesta siguió desde ahí hasta el sexto episodio. En el tercero anotaron tres, con sacrificio de Kirk, doble de un Varsho protagonista y sencillo de Clement, 5-0 en ese entonces. En el siguiente capítulo, grand slam de Vladimir Guerrero Jr. y cuadrangular de dos para Varsho, su primero, con hombre en base, 11-0. Y en el quinto, vuelacercas solitario de Springer.

Justamente, en el sexto episodio, los neoyorquinos rompieron la magia que traía el abridor de Toronto, pero no contra sus pitcheos, sino contra el relevista Justin Bruihl. Aaron Judge conectó el primer imparable de los suyos con un sencillo dentro del cuadro y Bellinger sacó la pelota para romper el cero al poner la pizarra 12-2.

Varsho conectó su segundo del juego en la parte baja del sexto y colocó las cosas 13-2, pero los Yankees mostraron una peligrosa reacción. En la alta del séptimo fabricaron cinco anotaciones, una tras otra y a punta de contactos, no de jonrones, pero el pitcheo canadiense controló la reacción para ponerse 2-0.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder