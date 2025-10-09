SDLA de MLB: Azulejos de Toronto eliminan a los Yankees de Nueva York y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Toronto dejó en el camino a los Yankees y se clasificó a esta instancia por primera vez desde 2016.

Aunque los «Bombarderos del Bronx» soñaron con el empate que forzara el juego 5, los Azulejos de Toronto dijeron que la serie finalizaba la noche de este miércoles en Yankee Stadium.

En los primeros momentos, un sencillo remolcador de Vladimir Guerrero Jr mandaba al plato a George Springer, y aunque Ryan MchMahon devolvió el empate a la pizarra (1-1) poco después con un cuadrangular, el despliegue ofensivo más notorio de azulejos estaba por empezar.

Más adelante, Ernie Clementa anotó 2 rayitas, y el criollo Andrés Giménez también puso su nombre en lista de anotadores de la noche.

El más destacado a nivel ofensivo fue el toletero Nathan Lukes, sellando su actuación de 5-2, impulsando 2 carreras para la cuenta de los Azulejos que hoy vieron una noche de gran desempeño.

Finalmente, cierran su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, recordando que su última vez en dicha ronda fue en el año 2016, ocasión en la cual se midieron a los Cleveland Indians (ahora Guardians), quedando eliminados con 1-4 en dicha serie.

Sabiendo esto, el equipo dirigido por el timonel John Schneider tendrá la oportunidad de reivindicarse desde aquella ocasión, enfrentándose al ganador de la Serie entre Tigres de Detroit y Marineros de Seattle.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder