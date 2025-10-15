SCLN de MLB: Jackson Chourio la saca pero Yoshinobu Yamamoto se recompuso y brilló, ahora los Dodgers van a casa con ventaja 2-0

La conexión del pelotero venezolano ´El Chico Maravilla´ Jackson Chourio significó su segundo vuelacercas de esta postemporada y el cuarto de por vida

Los californianos se apoyaron en la actuación del nipón y en el bateo oportuno.

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a hacerse fuertes fuera de casa y vencieron a los Cerveceros de Milwaukee este martes. En el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los californianos obtuvieron la victoria con pizarra de 5-1.

Leer También: ¡Atención cardenaleros! Estos son los precios de las entradas del Cardenales de Lara para la temporada 2025-2026 de LVBP

Yoshinobu Yamamoto fue el MVP de este compromiso, sellando una sólida actuación de ocho entradas completas de labor, en las que solo permitió tres hits y una carrera, otorgó un boleto y ponchó a siete rivales.

Milwaukee se fue arriba en el marcador en el primer tercio del juego con un soberbio jonrón de Jackson Chourio. Sin embargo, la respuesta de los Dodgers llegó rápido con un vuelacercas de Teoscar Hernández.

A partir de ese segundo inning, los esquiadores no soltaron la ventaja. Doble de Andy Páges, jonrón de Max Muncy y sencillos de Shohei Ohtani y Tommy Edman le dieron la ventaja a los Dodgers.

De esta manera, los dirigidos por Dave Roberts van a casa con ventaja de 2-0 en la serie por el cetro de la Liga Nacional. El tercer juego se disputará el jueves 16 de octubre.

El pitcher ganador de este encuentro fue Yoshinobu Yamamoto. La derrota la cargó Freddy Peralta.

C H E

Hender «Vivo» González

Con información de Líder