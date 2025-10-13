SCLA de MLB: Con el Dominicano Jorge Polanco estelar Marineros de Seattle gana el primero ante Azulejos de Toronto 3-1

Con otra actuación clave del dominicano Jorge Polanco, los Marineros de Seattle sorprendieron este domingo a los Azulejos de Toronto en su estadio por 3×1 en el arranque de las Series de Campeonato de la Liga Americana de Las Grandes Ligas de béisbol.

Seattle tomó una ventaja de 1-0 en esta eliminatoria de la Liga Americana al mejor de siete partidos, en la que persigue el boleto a su primera Serie Mundial.

El segundo episodio se celebrará en la jornada del lunes, que también vivirá el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.

En el Rogers Centre de Toronto, los Marineros celebraron con una victoria su primera presencia en una Serie de Campeonato desde 2001.

Esta oportunidad se la ganaron a pulso el viernes con un triunfo de locura ante los Tigres de Detroit que se prolongó hasta 15 entradas.

Los Azulejos, que vapulearon a sus archirrivales de los Yankees de Nueva York, se frotaban las manos el viernes ante el enorme desgaste del cuerpo monticular de sus siguientes adversarios.

Bryce Miller, el único abridor de Seattle que no fue empleado, subió a la lomita con solo tres días de descanso y los buenos presagios de Toronto parecían cumplirse cuando su primer lanzamiento derivó en un jonrón de George Springer.

Miller, sin embargo, olvidó el golpe de inmediato y se fajó durante seis entradas en las que solo cedió otro hit y ninguna carrera más.

«No puedo decir lo suficiente sobre Bryce Miller, que con tan corto descanso nos dio seis entradas sólidas», le reconoció su compañero Cal Raleigh.

«Somos un equipo duro. Los lanzadores realmente nos impresionaron», agregó el receptor, máximo artillero de la temporada regular con 60 jonrones.

Polanco remolca dos carreras

Del lado de Toronto, Kevin Gausman también sometía a la temible artillería de Seattle hasta que Raleigh le adivinó la intención en el sexto inning.

Raleigh convirtió el splitter de Gausman en su segundo cuadrangular en estos playoffs, un bombazo de 128 metros.

Gausman fue retirado tras ceder un boleto al dominicano Julio Rodríguez, que lo aprovechó para poner en ventaja a los visitantes después de un imparable de su compatriota Jorge Polanco.

Al igual que el viernes, cuando finiquitó la maratónica victoria ante Detroit con un hit, Polanco volvió a vestirse de héroe en Toronto al remolcar una segunda carrera en el octavo inning.

El cubano-mexicano Randy Arozarena burló a la defensa canadiense robando segunda y tercera base y llegando después al plato tras el imparable de Polanco.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz abrochó después un triunfo que enfría las ilusiones de Toronto de volver a la Serie Mundial por primera vez desde los títulos de 1992 y 1993.

Hender «Vivo» González

Con información de .rfi.fr