Sascha Fitness muestra su esculpido cuerpo después de su tercer embarazo

La influencer venezolana, Sascha Fitness se mostró en redes sociales con su escultural cuerpo luego de su tercer embarazo.

A través de Instagram envió un mensaje motivacional a las madres que luego del embarazo se afanan por recuperar su figura.

Comentó que su último embarazo, de su hija Sienna fue a término, dio a luz cuando tenía 8 meses de embarazo.

«Si me hubieses dicho cuando estaba embarazada de Sienna, mi tercer embarazo a término, que a los ocho meses posparto me iba a ver y sentir así, no te lo hubiera creído, no me veía así en mis otros dos a los ocho meses«, escribió la influencer Sascha Fitness.

Manifestó, según su experiencia en los últimos dos embarazos, le iba a llevar más tiempo volver a su estado natural. Vale destacar que Sascha Fitness mantiene rutas de ejercicios activa para mantenerse en forma.

«Pensé que me iba a tomar el doble de tiempo en alcanzar las metas que tenía, mis metas han cambiado porque ya me siento satisfecha. Mis metas ahora son otras, pero veo mi reflejo en el espejo y me sorprendo de lo que el cuerpo es capaz de hacer cuando se le saca punta a la disciplina y a la constancia. Sí, fui más disciplinada y constante en este embarazo y posparto, me exigí un poco más, no fue fácil, pero nada que valga la pena viene fácil» agregó.

Aseveró que cada cuerpo de la mujer toma su tiempo en recuperarse luego de un embarazo, por lo que instó a las féminas a no presionarse.

«Claro, este es mi trabajo, yo tengo unos objetivos muy específicos. Cada mujer es diferente, cada embarazo es diferente, cada circunstancia es diferente también. Lo sé por experiencia propia«, apuntó.

Con información de: VN