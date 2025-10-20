«Santos para todos»: Cardenal Parolin celebra la primera misa de acción de gracias por San José Gregorio y Santa María Carmen

La emoción y el fervor de la comunidad venezolana se trasladaron este lunes 20 de octubre hasta el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, donde se celebró la primera misa de acción de gracias por la reciente canonización de los primeros santos de Venezuela: san José Gregorio Hernández y santa María Carmen.

La solemne ceremonia, que siguió al histórico acto de canonización presidido el domingo por el Papa León XIV, fue oficiada por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, y contó con la participación de obispos, sacerdotes, autoridades y los grupos de peregrinos venezolanos que viajaron a Roma.

«Nuestros corazones están llenos del mismo gozo que hemos probado ayer en la plaza de San Pedro, porque Venezuela tiene sus primeros santos. No uno, sino dos: santos para todos«, expresó el cardenal Parolin, compartiendo el profundo júbilo de la Iglesia venezolana.

Santos que Responden al Llamado Bíblico

En su homilía, el Cardenal Parolin destacó que los dos nuevos santos, «como una sola voz», encarnaron la invitación de la primera lectura (Isaías 58, 6-11): «partir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne, es decir no centrarte en ti mismo, buscando solo y egoístamente tu propio bienestar, ignorando a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu».

Refiriéndose al ‘Médico de los Pobres’, el Cardenal señaló que en san José Gregorio Hernández «lo vemos solícito recorriendo a pie las calles de la ciudad, llevando la pericia médica, pero también el bálsamo del consuelo. Muchos decían que solamente su presencia era sanadora”.

Sobre santa María Carmen, el Secretario de Estado la homenajeó como «la mujer fuerte, que trabaja y construye y que es garante de la transmisión de la fe a las generaciones que se le ha confiado. En ella la Iglesia celebra la fuerza del genio femenino venezolano”.

Exhortación a la Paz y a la Justicia para Venezuela

El cardenal Parolin vinculó el mensaje de los santos con la segunda lectura (1 San Juan 3, 14-18) que reitera que “solo amando a los hermanos se pasa de la muerte a la vida. ‘El que no ama permanece en la muerte’”.

“Este es el mensaje antiguo que san José Gregorio y la Madre Carmen han actualizado de modo heroico en su tiempo. Ellos nos llaman a vivirlo a nuestra vez”, enfatizó.

En un llamado directo a la nación, el cardenal exhortó: “Solo así, querida Venezuela, pasará de la muerte a la vida! Solo así querida Venezuela, ‘tu luz brillará en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía’… si escuchará la Palabra del Señor que te llama a ‘abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos’”.

Finalmente, instó a que Venezuela pueda «responder a tu vocación de paz, si las construyen sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, respetando los derechos humanos, generando espacio de encuentro y de convivencia democrática, haciendo prevalecer lo que une y no lo que divide”.

El Cardenal concluyó que la canonización es un Kairos, un momento oportuno para emprender este camino y pidió la intercesión de los nuevos santos.

La misa fue realzada con el acompañamiento musical del Coro Simón Bolívar del Sistema de Orquesta de Venezuela.

Oriana Lorenzo con información de Vatican News