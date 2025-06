¡Saludable y vital a los 95 años! Lea los secretos de Clint Eastwood para sentirse mejor que nunca

Muy pocos alcanzan los 95 años con la vitalidad, energía y ganas de Clint Eastwood, pero el icónico actor y productor estadounidense reveló sus hábitos y secretos para sentirse saludable y motivado a su edad. Cómo desafía su vejez día a día, la estrella de Hollywood y cuál la enseñanza que le dejó a sus hijos.

El director y protagonista de Gran Torino cuida su salud y su estado físico desde su juventud. “Nunca he tenido mucha grasa corporal, pero siempre he sido bastante bueno cuidando mi dieta», explicó en los años 90 durante una entrevista con Muscle and Fitness.

En aquel momento, brindó ciertos consejos que todavía hoy mantiene para estar saludable:

Estar alejado de los carbohidratos, especialmente de los postres.

Tener una balanza en tu baño.

Descansa adecuadamente.

Intentar ser optimista .

. Comer frutas y verduras crudas, todo lo que tenga vitaminas.

Evitar las bebidas cargadas de azúcares.

No tomar alcohol en exceso.

El estilo de vida saludable se potenció con la muerte de su padre por un infarto a los 63 años, Eastwood se concentró en alejarse de consumos nocivos como fumar o comer comida chatarra. Son hábitos que su hijo, Scott Eastwood, asegura que la estrella mantiene.

El joven le aseguró a Men’s Health que su padre es una máquina de comida y de hacer ejercicio. “Me enseñó cómo levantar pesas cuando tenía 14 o 15 años, el press de banca y otros conceptos básicos”. Dejó claro que era más importante hacer los movimientos correctamente que poner más peso”, explicó.

A su avanzada edad el actor se toma la vida con calma, una fuente del rodaje de su nueva película ‘Juror N.º 2’ le aseguró a Daily Closer que Eastwood se tomaba sus tiempos al dirigir el film. “Come lo que quiere, no se da el lujo de pedir tomas interminables, y si quiere terminar el día de rodaje a las 17 horas para poder ir a cenar y echarse una siesta, eso es exactamente lo que hace”, dijo esta persona.

Ya en una oportunidad el legendario actor recordó que “no hay razón por la que un hombre no pueda mejorar con la edad. Tengo más experiencia que nunca.

De qué se trata el “código Eastwood”

Además, el hijo reveló que en su familia existe lo que a él le gusta llamar “el código Eastwood”. Se trata una especie de manual familiar o reglas que hay que seguir, Scott comentó que consiste en:

Llegar a tiempo.

Cuando dices que vas a hacer algo, intentas hacerlo lo mejor posible.

No traicionar a la gente.

No te quejas de lo que haces.

Ser compasivo es fundamental.

Siempre es importante actuar como un caballero.

Cuál es el lema de vida de Clint Eastwood

Clint Eastwood, quien este 31 de mayo cumplió 95 años, tiene un mantra que lo mantiene vital y lo lleva a continuar con una dieta saludable: “Nunca dejes entrar al viejo”.

De acuerdo a Express UK, el actor reveló en una entrevista con Closer que ese lema lo tomó durante la conversación con un amigo: “Tengo un amigo de unos 90 años y le dije: ‘Te ves muy bien, ¿cómo haces?’, me dijo ‘Nunca dejes entrar al viejo. Él nunca lo hizo”, finalizó la estrella.

Con información de Notitarde.