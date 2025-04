Salud y educación serán los pilares en la campaña de Reyes Reyes a la Gobernación de Lara

El candidato a la Gobernación del estado Lara por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Luis Reyes Reyes, oficializó este viernes su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), marcando el inicio de su campaña para las elecciones regionales.

Tras formalizar su candidatura, Reyes Reyes ofreció declaraciones a los medios, donde expresó su firme propósito de transformar a Lara en un estado líder para el país en los próximos cuatro años de gestión. «Vengo mentalizado a hacer de Lara en estos cuatro años de Gobierno la potencia que siempre ha merecido ser«, enfatizó el candidato.

En sus declaraciones, Reyes Reyes reconoció los desafíos económicos que enfrentaron sus predecesores. «Hubiese querido hacer más el Gobernador Adolfo Pereira, como hubiese querido hacer más la Gobernadora Carmen Meléndez«, señaló, destacando las dificultades que impactaron la gestión de los últimos gobernadores.

El ahora candidato a la gobernación reveló que su postulación no era un plan preconcebido. «No lo había pensado, hace seis meses atrás yo no había pensado ocupar un cargo de elección popular«, indicó, explicando que aceptó el desafío impulsado por su confianza en el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro.

Reyes Reyes delineó sus prioridades de gestión, destacando dos áreas fundamentales: la salud y la educación. «La salud y la educación son mis dos banderas de trabajo intenso que hay que hacer«, afirmó, comprometiéndose a realizar visitas exhaustivas a los centros de salud y a trabajar en la recuperación de la infraestructura escolar en todo el estado.

Finalmente, el candidato del GPPSB resaltó el rol clave del actual Gobernador, Adolfo Pereira, en la venidera contienda electoral. Al ser el primero en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Pereira «llevará la vanguardia» y su apoyo será «de suma importancia para la victoria» en las elecciones programadas para el 25 de mayo.

Con la formalización de su candidatura, Luis Reyes Reyes inicia su camino hacia la gobernación de Lara, con la promesa de impulsar el desarrollo del estado y priorizar áreas cruciales como la salud y la educación.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto

Fotos: Jesús García