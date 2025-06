Salud: Los primeros síntomas que se manifiestan en tu cuerpo si padeces la enfermedad del hígado graso

Aunque existen factores de riesgo en la enfermedad, las causas aún son inciertas. Así podemos identificar si tenemos el hígado graso.

En España, no es infrecuente escuchar hablar de que alguien ha recibido el diagnóstico de hígado graso, que técnicamente se denomina enfermedad no alcohólica de hígado graso o hepatopatía grasa no alcohólica. Como su propio nombre indica, se manifiesta con una acumulación anormal de grasa en este órgano vital.

Leer También: Una prótesis para Angélica: Red de Amigos de Personas con Diversidad Funcional entrega prótesis a la niña Angélica María Estrada.

Especialmente frecuentemente en personas con sobrepeso u obesidad, el hígado graso, a pesar de su denominación científica, afecta a personas que beben poco o nada de alcohol. Los expertos alertan de que se trata de una patología que está volviéndose cada vez más habitual en los países occidentales, a medida que aumenta la obesidad. Pero ¿cómo puedo saber si tengo el hígado graso?

Hígado graso, el tipo más común de enfermedad hepática

El hígado graso, si no se controla, puede evolucionar a algo más grave como la cirrosis.

Como exponen los expertos de Clínica Mayo, la enfermedad no alcohólica de hígado graso es el tipo más común de enfermedad hepática en el mundo, y su gravedad varía desde la estenosis hepática hasta una variedad más seria llamada esteatohepatitis no alcohólica, que hace que el hígado se hinche y sufra daños debido a los depósitos de grasa.

Si esta variante grave evoluciona, puede llegar a formar cicatrices en el hígado, lo que se conoce como cirrosis, y desembocar con el tiempo en un cáncer de hígado. Cabe decir que, en este punto extremo, las consecuencias de esta enfermedad son similares a las que puede provocar el consumo excesivo de alcohol.

Cómo reconocer los síntomas del hígado graso

El cansancio y la falta de apetito son algunos d los síntomas del hígado graso.

A pesar de que los expertos advierten de que esta patología cada vez más prevalente no presenta unos síntomas específicos y exclusivos que nos permitan identificarla sin ninguna duda, sí existen algunas ‘pistas’ que pueden situarnos en el camino de la sospecha.

Entre los síntomas más habituales que puede ofrecer la enfermedad están el cansancio extremo, la sensación de malestar general y un dolor persistente en la parte superior derecha del abdomen. Náuseas y sensación de debilidad también podrían darse en ciertos casos.

En el supuesto de que el hígado graso haya evolucionado a cirrosis, se sumarán otros síntomas más específicos como la hinchazón abdominal, picor en la piel, unas piernas visiblemente hinchadas, sensación de falta de aire al respirar, dilatación del bazo, color amarillento de los ojos(ictericia) y presencia de vasos sanguíneos dilatados justo debajo de la superficie de la piel.

Hígado graso, una patología de causas desconocidas

La obesidad es un factor de riesgo indiscutible del hígado graso.

La comunidad científica no se pone de acuerdo en cuanto a las causas que pueden provocar el hígado graso en algunas personas y en otras no. Aunque los expertos coinciden en que puede haber un componente genético, y que la obesidad es un factor de riesgo bastante claro, no hay un origen explicable aún. Eso sí, hay mayor prevalencia en personas mayores de 50 años.

En determinados casos de pacientes con resistencia a la insulina, que se desencadena cuando las células no absorben la glucosa en respuesta a la hormona insulina, en combinación con diabetes tipo 2, y/o niveles altos de grasas, particularmente triglicéridos, en la sangre, las posibilidades de padecer hígado graso se multiplican.

Otras patologías que podrían incrementar el riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico son: tener antecedentes familiares de la misma dolencia; deficiencia de la hormona del crecimiento; mantener unas cifras de colesterol muy elevadas; lo mismo de triglicéridos; síndrome de ovario poliquístico; e hipotiroidismo.

Hender «Vivo» González

Con información de 20minutos.es