Salón de la fama del béisbol Venezolano presenta su Clase 2025

Cinco nuevos nombres serán exaltados este año al templo de los imortales gracias a su gran trayectoria.

Este lunes se dio a conocer los nuevos cinco nombres que serán exaltados al Salón de la Fama del Beisbol en Venezuela en su Clase 2025.

Maglio Ordóñez, Félix Hernández y Alex Ramírez. Además de Humberto Oropeza y José Ettedgui fueron los designados por el Comité Histórico del recinto de estrellas.

En una ceremonia fueron seleccionados el grupo que se distingue por tener personajes que dejaron su huella en el beisbol nacional y mundial.

La votación se llevó a cabo en dos instancias: el Comité Contemporáneo y el Comité Histórico, quienes fueron responsables de destacar el aporte de jugadores, entrenadores y personalidades que han dejado huella en distintas generaciones del béisbol venezolano.

Estrellas de la nueva clase

Alex Ramírez figura venezolana primer latinoamericano en ser exaltado al beisbol de Japón por su gran trayectoria en el país nipón.

Félix Hernández, uno de los lanzadores más queridos del beisbol de grandes ligas por su aporte con Marineros de Seattle además del recinto venezolano este año debutó en las boletas para Cooperstown.

Maglio Ordóñez es uno de los mejores bateadores venezolanos de todos los tiempos tanto en Caribes equipo con el que jugó diez temporadas en Venezolana, mientras que en MLB perteneció a los Medias Blancas y Tigres de Detroit.

Humberto Oropeza actualmente en la directiva de los Cardenales de Lara con una trayectoria de más de 50 años conduciendo desde la gerencia al conjunto crepuscular.

José Ettedgui figura histórica de los Navegantes del Magallanes en la LVBP destacando su paso como primer presidente de la franquicia.

