Salomón Rondón: «Veo a Venezuela en el Mundial 2026»

En la previa del partido ante Argentina, el máximo goleador de la historia de la Vinotinto y que llega en racha, habla en exclusiva con AS: «Estoy muy ilusionado».

Salomón Rondón (Caracas, 16 de septiembre de 1989) es la máxima figura y jugador más importante de la historia del fútbol venezolano. En un país donde el deporte rey no es el más popular, Salomón es el jugador más reconocido. Antes de viajar a Venezuela para la última doble fecha de Eliminatorias, el del Everton charló con AS y dejó claro que el objetivo es clasificar por primera vez a un mundial.

¿Qué tal se siente con la vuelta a la Selección?

Bien, la verdad que muy contento y muy ilusionado con haber vuelto y haber hecho tres goles. El ciclo que comienza en la Selección de Venezuela es nuevo y luego de 14 meses sin estar, después de no haber podido ir a la Copa América por lesión y por el tema Covid y logística, estoy muy contento e ilusionado, con las mismas ganas de siempre, dejé claro que la selección es lo máximo y es el tope que uno puede llegar como jugador.

Es el máximo goleador histórico de la Vinotinto, ¿Qué significó la vuelta contra Bolivia y además con tres goles?

Fue una alegría totalmente distinta, simplemente sabiendo que ya viene a la selección piensa en que vas a jugar, vas a competir con la selección en Eliminatorias, las de Conmebol son las más complicadas y tenía varios alicientes especiales, como el del nuevo entrenador, jugar en Venezuela, competir, ganar y darle una alegría a nuestra gente.

Enfrente tenía a Farías, el entrenador que lo hizo debutar con la Vinotinto

Sí, fue el que me hizo debutar y el partido tenía esas cositas que lo hacen especial.

Durante muchos encuentros no pudo estar, ¿qué le pasaba por la cabeza en esos momentos que veía a sus compañeros jugar las Eliminatorias?

Es increíble porque los que me conocen saben que yo desde el silencio, desde la sombra, estoy con los muchachos aunque no esté convocado, les pregunto por el ambiente, el equipo, cómo entrenaron, cómo viajaron… me gusta estar pendiente de los compañeros, los considero una familia, con ellos pasas mucho tiempo, es un tema completo. Yo veía los partidos y hablaba con ellos, me acuerdo del partido contra Brasil que hablé antes con ellos e íbamos ganando hasta el minuto 75 y pensaba que estaban bien, que hacen las cosas bien, eso se nota. Nuestra selección durante mucho tiempo tuvo altos y bajos, ahora también hay una nueva directiva que quiere hacer las cosas bien y espero que todo esto nos ayude para clasificar al próximo mundial.

¿Lo llamó Pekerman cuando asumió? ¿Cómo fue el primer contacto con el profe y el cuerpo técnico?

Me llamó después de un tiempo y entiendo que lo haya hecho así. Tiene que llegar, su presentación, la liga local, las instalaciones donde íbamos a trabajar, conocer el fútbol venezolano y a los futbolistas . De ahí en adelante ha sido una comunicación muy abierta de ambas partes y él está ilusionado, sabiendo que es una eminencia del fútbol venezolano, sabiendo que ha participado en mundiales con Colombia y Argentina, trabajó en inferiores de Argentina y todo el mundo lo conoce.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención de él en sus charlas?

El convencimiento que tenía de hacernos entender que el material humano y deportivo está presente, que está aquí y que hay que aclarar ciertas ideas de cosas que pasaban en el pasado y que no pueden estar en el presente.

¿Cambia el ambiente que un tipo como Pékerman sea el entrenador?

Por supuesto, si te soy sincero, no creía que Néstor Pékerman podía ser el seleccionador de Venezuela. Primero por la realidad que ha vivido nuestra selección, altos y bajos, cosas internas y externas que son de conocimiento público. Luego, un tipo del calibre de Pékerman, que es importante el esfuerzo que hace la directiva en traerlo, porque eso como jugador estás respaldado, si ves que hay jugadores que militan en Europa, en México o EEUU, jugadores importantes en sus equipos, sumado a la presencia de Pékerman, hay que empezar a trabajar y el proyecto es tangible y el objetivo es ir al mundial.

¿Cómo es de importante la estabilidad fuera del terreno de juego en lo que respecta a la selección? ¿Siente que es el futbolista venezolano más importante en la historia?

Sí, yo lo puedo ver así más que nada por la camada de jugadores jóvenes de hoy en día. Conmigo está también Tomás (Rincón) con gran recorrido en Europa, está él con 33 años y es el mayor de la selección, yo tengo 32 y soy el segundo mayor, también Rosales. Ya con 32 soy el más grande del grupo e intento manejarlo, la edad es el número y si te cuidas, las cosas tienen que salir bien. No es fácil llevar un grupo a tus espaldas porque son pequeños detalles de los que hay que estar pendiente y eso hay que trabajarlos.

¿Cansa mucho lidiar con cosas que son extradeportivas?

Sí cansa, pero a mí me gusta, siento que es mi deber como uno de los más grandes. Un jugador de selección tiene que tener una serie de detalles y hay que manejar muchos aspectos, que no se disperse el grupo, que no se desconcentre, sabemos que las eliminatorias son duras, por lo tanto hay que estar enfocado en ganar.

¿Le gustaría meterse un poco más en la estructura del fútbol venezolano en un futuro?

Sí, por supuesto. Me estoy preparando para eso, me gustaría seguir vinculado en el mundo del fútbol (ha cursado estudios de dirección deportiva en el Cruyff Institute) y me gustaría hacer crecer al fútbol venezolano en todos los aspectos, yo creo que puedo aportar mucho, esto requiere de preparación, no solo por haber jugador en varios sitios te da la capacidad, hay que saber, entender, psicología, cosas que tú como futbolistas las manejas pero hay que manejarlas mejor y me gustaría ayudar, estar involucrado.

¿Cuál es su próximo objetivo tanto con su club como con la Selección?

A corto plazo hay que ganar para salir del bache en el que estamos, la Premier es muy competitiva. Si no te pones las pilas te comen. Hay que estar en la zona confortable. Y con la Selección, un proyecto, un proceso de recambio, ya lo está teniendo y pensar ya en el Mundial próximo, no tengo dudas de que podríamos jugar el primer mundial, tenemos el cuerpo técnico del calibre para ello, es un aliciente más, si se amplían los cupos es otro aliciente más y como pasó en las Eliminatorias para Brasil, son pequeños detalles, pero nos veo en el próximo mundial.

