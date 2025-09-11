“Sale muy cara”: La respuesta que recibieron los vecinos de la calle 21 sobre el asfaltado

Vecinos de la calle 21 entre carreras 27 y 28 de Barquisimeto hacen un llamado urgente a las autoridades para que reparen el asfalto de su calle, un problema que, según denuncian, persiste desde el año 2017.

Carmen Guédez, una residente de la zona, relató que el deterioro comenzó tras trabajos en las aguas negras de la comunidad. «Desde el año 2017 la calle se nos dañó porque se cambiaron las aguas negras… la máquina se dañó y desde eso ha sido imposible que el Estado nos dé la mano», afirmó, sosteniendo un periódico de aquella época para recordar la antigüedad del problema.

La falta de asfalto ha provocado que la calle se convierta en una zona de «demasiados charcos» cuando llueve y «mucho polvo» durante la temporada de verano. Guédez asegura que han intentado comunicarse con distintas autoridades sin éxito. «Nos cansamos de hablar con el ex alcalde Luis Jonás Reyes, y él lo sabe. La última vez que hablé con él me dijo que esta calle no la hacía porque salía muy cara, esa fue su respuesta», comentó la vecina.

También mencionó que el exgobernador Adolfo Pereira, en su momento, prometió una inspección que nunca se realizó. «Fue puro cuento», añadió, mostrando la frustración de la comunidad ante la falta de soluciones.

Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado directo a las nuevas autoridades para que atiendan su problemática. «Hacemos un llamado a las autoridades competentes, a los nuevos gobernantes Reyes Reyes y Agüero, para que se aboquen. Aquí los esperamos desde el 2017», concluyó Guédez, en nombre de la comunidad.

Tras años de promesas incumplidas y la desesperanza de ver su calle en ruinas, insisten en que una solución al problema del asfalto no es un lujo, sino una necesidad que mejorará significativamente su calidad de vida y seguridad.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto