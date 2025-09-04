Saime anuncia nuevo operativo de renovación para cédulas entre 22 y 32 millones este sábado 6 de septiembre

La jornada se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Los ciudadanos venezolanos deberán presentar una copia simple de su acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deberán consignar copia de la gaceta oficial.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que este sábado se llevará a cabo un operativo especial de verificación de datos y renovación de cédula de identidad en todas las oficinas del territorio nacional.

La jornada está dirigida a ciudadanos naturalizados cuyo rango de cédula comprenda entre 22 y 32 millones.

Los ciudadanos venezolanos de nacimiento deberán presentar una copia simple de su acta de nacimiento, mientras que los naturalizados deberán consignar una copia de la gaceta oficial o la constancia de naturalización.

El operativo se realizará entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. El Saime invita a los venezolanos a mantenerse informados a través de sus plataformas oficiales.

