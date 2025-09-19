Rusia incauta un cargamento de cocaína récord desde Latinoamérica por vía marítima con un peculiar «disfraz»

El Servicio Federal de Seguridad informó que la droga fue descubierta en el puerto marítimo de San Petersburgo, en un contenedor con carga de plátanos de la empresa Cool Emerald.

Rusia incautó un gran cargamento de cocaína que provenía de América Latina por vía marítima, informó este viernes el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso).

Se informó que la droga fue descubierta en el puerto marítimo de San Petersburgo, en un contenedor con carga de plátanos de la empresa Cool Emerald. Contenía 1.500 bloques con un peso aproximado de 1.750 kilogramos. Se señala que se trata del mayor cargamento de drogas incautado en el país.

El FSB precisó que el valor en el mercado de la sustancia incautada asciende a unos 20.000 millones de rublos (aproximadamente 240 millones de dólares). Se están llevando a cabo diversas pesquisas destinadas a identificar y detener a todos los implicados en esta trama de narcotráfico.

