Rusia expresa preocupación por «provocación» de EEUU. contra barco pesquero Venezolano

En nombre de Rusia, el embajador del país euroasiático en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, expresó el domingo su preocupación por la «provocación» originada por las acciones ilegales de un buque militar estadounidense contra un barco pesquero venezolano.

«Recibimos con profunda preocupación la noticia sobre la grave provocación sufrida por el buque pesquero venezolano ‘Carmen Rosa’, objeto de acciones ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela», expresó el embajador Mélik-Bagdasárov.

Al respecto, el diplomático ruso señaló que Moscú considera que el Caribe debe ser un espacio de paz, cooperación y buena vecindad.

«Las demostraciones de fuerza y los actos de intimidación solo generan tensión y ponen en riesgo la seguridad de toda la región», comentó Mélik-Bagdasárov.

De igual manera, respaldó el derecho de Caracas de garantizar la seguridad en sus aguas territoriales.

«Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y respaldamos su derecho soberano a administrar sus recursos naturales y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en aguas propias, sin injerencias externas», acotó el embajador ruso.

Asimismo, el diplomático sostuvo que el único camino hacia una estabilidad duradera es el respeto al derecho internacional, a la soberanía y a la igualdad de todos los Estados.

En la víspera, Venezuela denunció que un barco destructor de la Armada de EE.UU. asaltó un navío con nueve pescadores del país suramericano.

El Gobierno venezolano manifestó que el buque estadounidense estaba equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados.

Venezuela exigió a EE.UU. que «cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe».

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión