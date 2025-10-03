Roxana Parra no resistió las quemaduras: Muerte es investigada como feminicidio

La joven enfermera Roxana Parra ha fallecido a causa de las graves quemaduras que sufrió. Estaba internada en el Hospital Central Antonio María Pineda, pero las complicaciones derivadas de la severidad de sus heridas resultaron fatales.

El suceso, que inicialmente fue un intento de asesinato, se ha confirmado como un caso de feminicidio. Ocurrió la noche del domingo 28 de septiembre en el sector Tamarindo, Aroa, del municipio Bolívar.

Roxana, de 25 años, fue víctima de su pareja, un hombre de 50 años. Según los testimonios de los vecinos, la agresión se desencadenó cuando ella le comunicó su intención de terminar la relación.

Los residentes del sector aseguraron que el hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, la había amenazado previamente con un cuchillo antes de rociarla con gasolina y prenderle fuego.

El hombre también incendió el referido galpón y fue detenido por la Policía del estado horas después del suceso. De hecho, el jueves lo presentaron ante el tribunal, el cual le ratificó la medida de privativa de libertad y lo imputó por femicidio agravado en grado de frustración, pero ahora se elevan sus cargos a femicidio agravado.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB

Con información de Yaracuy al Día