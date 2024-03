Rosinés Chávez rinde homenaje a su padre en el Cuartel de la Montaña

Rosinés hija del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le rindió un homenaje a su padre en el Cuartel de la Montaña. Autoridades, también se dieron cita en la actividad, entre ellos, el diputado Nicolás Maduro Guerra y el ministro para la Defensa, Padrino López.

”Es difícil ver caminos, cuando el que te llevaba de la mano por ese camino; físicamente ya no está. Y aunque sé que tu amor me acompaña, daría lo que fuese para que fueses tú, todo tú el que me acompañara. Por eso agradezco y atesoro, todo recuerdo, cada palabra, cada historia, cada enseñanza, cada canción, cada juego y sonrisa de ti. ¡Cómo desearía volver a sentir tu abrazo una vez más!”. De esta manera describió al comandante eterno, su querida hija Rosinés Chávez.

Leer también: CNE convoca para el 28 de julio elecciones presidenciales

Rosinés rinde homenaje a Hugo Chávez en el Cuartel de la Montaña

Este martes conmemoraron los 11 años de la siembra del fallecido presidente, Hugo Chávez

Desde tempranas horas, el pueblo marchó para rendir honores al Líder de la Revolución Bolivariana. Asimismo, familiares y amigos de Hugo Chávez se apersonaron en el recinto para presentar su respeto y su recuerdo.

Rosinés Chávez le dedicó unas palabras a su papá

Su hija, Rosinés Chávez, pronunció unas palabras en el Cuartel de la Montaña. “Hoy, como de costumbre, te escribo, esta vez no solo para ti. Te escribo por esas miles y miles e personas que en tu luz vieron esperanza, que en tus ojos vieron amor, que en tu andar vieron camino.“, expresó.

Igualmente, autoridades se dieron cita en la actividad. Entre ellos, se pudo observar al diputado Nicolás Maduro Guerra y el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

#EnVideo📹| Hija del Comandante Hugo Chávez, @rosich13, ofrece palabras en el acto conmemorativo por los 11 años de la siembra del Comandante. #AmorIrreductibleYEterno pic.twitter.com/Tp2DRTnEw0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 5, 2024

”Te escribo por esas miles de personas que en tu luz, vieron esperanza. Que en tus ojos, vieron amor… Que en ti vieron a un líder, a un padre, a un amigo, que en tu accionar vieron ejemplo. A un hombre valiente, entregado en cuerpo, mente, alma y corazón a su más profundo amor: Su patria Venezuela y sobretodo por un mundo más justo”. Palabras de Rosinés Chávez

”Gracias Hmna Rosines Chávez, que bellas palabras, imposible no llorar en recuerdo de aquella oscura tarde de Marzo. Muy ciertas y nos llenan el corazón de dolor y mucha tristeza, pero hay que seguir, luchar y marcar cada paso por el que nos guiará”. Comentó un lector en la red social X al escuchar las hermosas palabras de la hija menor de Hugo Rafael Chávez Frías

Impresiones de los asistentes al homenaje



En el marco de la actividad realizada, los asistentes ofrecieron su sentir sobre la huella que dejó el expresidente en el país.

‘‘Se nos fue un gran hombre pero se multiplicó en cada uno de los venezolanos“, recordó una asistente al homenaje, recordando las palabras pronunciadas una vez por el diputado Diosdado Cabello.

Por: Edwin Hevia Cadevilla / @edwinhevia

Con fragmentos de El Universal