Rosalía y Rauw Alejandro rompen después de tres años juntos

En medio de los preparativos para su boda, Rosalía y Rauw Alejandro han roto. La relación entre los cantantes, dos de los artistas más reconocidos internacionalmente, ha llegado a su fin después de tres años de amor, según indica People en exclusiva.

Fuentes de su entorno sostienen que ambos han acordado terminar su compromiso a pesar del amor y el respeto que sienten el uno por el otro. La inesperada noticia llega horas después del final de la gira internacional Motomami, con la que la cantante catalana ha visitado 21 países y tres continentes. “Ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar”, aseguraba.

Por el momento ninguno de los protagonistas se ha pronunciado acerca de la noticia, pero sí han compartido algunos mensajes que ahora cobran especial significado. “Mi corazón es un archivo de cosas que he amado”, escribía la intérprete de Despechá, Con altura y Saoko. Rauw, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, se refugia en su Puerto Rico natal. “Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos”, ha dicho junto a varias imágenes de planes sencillos y cotidianos de los que está disfrutando con sus allegados.

A finales de agosto tiene conciertos cerrados por toda la geografía española hasta mediados de septiembre.

Fue el pasado mes de marzo cuando conocimos el compromiso de la pareja ya que el videoclip de Beso, uno de sus temas conjuntos, finaliza con una imagen de Rosalía llorando y mostrando su impresionante anillo de pedida. Sin embargo, fue tiempo antes cuando decidieron dar este importante paso.

“Fue de la forma más bonita que podía haber imaginado”, aseguraba la cantante. Estaban en Cánovas (Puerto Rico), en la casa de los abuelos de Rauw, y mientras disfrutaban en la azotea de las vistas y de fuegos artificiales, Rauw sacó el anillo. “Justo habíamos subido a la terraza y de pronto se medio arrodilló y buscaba algo, pero no lo podía sacar. Entonces me sacó el anillo y me pidió que me casara con él”, contaba la artista catalana, que no pudo evitar las lágrimas de emoción.

Cuando Rosalía conoció a Rauw Alejandro, su vida dio un giro. En ese momento ella tenía “la fe perdida en la masculinidad” y sentía que los hombres de su alrededor “no estaban emocionalmente disponibles“, pero el cantante le demostró que no tenía “miedo de querer ni de ser querido”.

La primera vez que se vieron fue el 14 de noviembre de 2019 en el hall de un hotel de Las Vegas para acudir a los Grammy Latinos, donde la cantante ganó tres estatuillas. Ya habían intercambiado mensajes a través de las redes sociales, pero aquel día se conocieron y el flechazo fue instantáneo. Comenzaron a compartir cada vez más tiempo y más planes hasta convertirse en un tándem perfecto a nivel personal y también profesional.

Con información de: Globovisión