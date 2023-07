Rosalía se pronuncia tras ruptura con Rauw Alejandro

Cerrada la historia, la cantante española Rosalía se pronunció este jueves, pidió respeto a sus seguidores, tras la ruptura con su prometido, Rauw Alejandro.

A través de un storie en Instagram, Rosalía puso un alto y rompe el silencio sobre todas las especulaciones que vinculan a Valeria Duque y Rauw con una infidelidad.





“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Por su parte, las otras dos partes involucradas en el supuesto triángulo amoroso, también se pronunciaron con sus respectivos comunicados a través de Instagram.



Inicialmente, Rauw Alejandro realizó un pronunciamiento este miércoles, sobre la ruptura con Rosalía, asegura que no es culpa de terceros.





“En nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”.

Horas más tarde, la modelo e influencer Valeria Duque, señalada por ser la responsable, también emitió declaraciones y señaló que todo es completamente falso.

“Considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas. Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio. En cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada (…) Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso“.





Vale recordar que estas declaraciones de Valeria Duque, se producen luego que la revista People sacara a la luz la noticia de la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía.



Con información de Venezuela News.