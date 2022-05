Ronaldinho y los palos al PSG: «Tienes a los grandes jugadores y quieres cambiar, ¿qué quieres? ¿Los peores?»

El brasileño repasa la actualidad en una entrevista con RMC.

Ronaldinho estará en la final de la Champions League como parte de una campaña publicitaria. El ex jugador de Barcelona y PSG atendió a RMC y explicó sus sensaciones de cara al decisivo encuentro para proclamarse campeón de la máxima competición continental. Pero no sólo eso, en la entrevista también repasó la actualidad del fútbol y analizó la situación de su ex equipo parisino.

Leer También: FA CUP-Inglaterra: El Liverpool es campeón copero en los penaltis tras un brillante partido ante el Chelsea

Sobre la final de la Champions y las opciones de ganar de Real Madrid y Liverpool, el brasileño dijo: «Son dos buenos equipos. Tienen muy buenos jugadores. Les deseo lo mejor. El Real Madrid es muy bueno. Hace un gran trabajo. Pero como me gusta mucho el Barça, estoy con el Liverpool (risas)».

Como me gusta mucho el Barça, estoy con el Liverpool

A Ronaldinho le sorprende que digan que en el PSG hay que cambiar muchas cosas de cara a la temporada próxima. Él apostaría por la continuidad. «No lo entiendo, porque están todos los grandes jugadores. ¿Y quieres cambiarlo todo? ¿Quieres tener qué? ¿Los peores jugadores del mundo? (risas) Hay que esperar hasta que entiendan esta nueva forma de vivir y jugar al fútbol. Y el resto vendrá poco a poco. Esta adaptación es normal, para hacer las cosas bien», dijo en la entrevista con RMC.

No lo entiendo, porque están todos los grandes jugadores. ¿Y quieres cambiarlo todo? ¿Quieres tener qué? ¿Los peores jugadores del mundo?

Uno de los jugadores que considera clave en el equipo parisino es Neymar. Respecto a su continuidad en el club, Ronaldinho no tiene dudas. Está convencido de su calidad y de lo que puede aportar sobre el terreno de juego: «Es uno de los mejores jugadores del mundo. Ha tenido varias lesiones este año. Cuando está al 100%, es un jugador realmente especial para este equipo. Neymar, Di María, Messi… Los mejores jugadores están juntos. Si no estás contento con eso, ¿con quién vas a jugar?».

Neymar, Di María, Messi… Los mejores jugadores están juntos. Si no estás contento con eso, ¿con quién vas a jugar?

El porvenir de Kylian

A Ronaldinho, como a casi cualquier persona relacionada con el mundo del fútbol a la que se entrevista hoy en día, también le preguntaron por el futuro de Mbappé. No se ‘mojó’ y sólo le deseo que esté alegre en el lugar al que decida ir. «Me gusta mucho. Lo más importante es que sea feliz, el resto vendrá normalmente. Se convertirá en el mejor jugador del mundo. El resto depende de él para decidir dónde jugará y qué quiere hacer», afirmó en RMC.

Lo más importante es que sea feliz, el resto vendrá normalmente

Por último, sobre si Benzema es favorito al Balón de Oro, aseguró: «Me encanta Benzema. Es un jugador con enormes cualidades. Y eso no es sólo hoy, sino que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esta temporada las cosas le van muy bien. Espero que gane tantos títulos individuales como sea posible».

Diario Marca