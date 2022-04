Ronald Koeman: «Cuando me fui, el Barça estaba a 8 puntos… ahora casi al doble»

Ronald Koeman rompe su silencio en la presentación en Barcelona de la Koeman Cup y manda varios recados a Laporta a la vez que pide apoyar a Xavi.

Leer También: Premier League: Liverpool y su entrenador Jürgen Klopp amplían su vínculo hasta 2026

Ronald Koeman, ex entrenador del Barça, compareció por primera vez de manera pública ante los medios de comunicación de la Ciudad Condal desde su destitución como técnico del equipo azulgrana a finales del mes de octubre. Lo hizo en Sant Esteve de Sesrovires, que apadrina la segunda edición de Koeman Cup de golf, que destina los beneficios a la Cruyff Foundation en su 25 aniversario. «Seguramente, no habéis venido sólo por la Koeman Cup», sonrió el holandés cuando vio a casi una cincuentena de periodistas y fotógrafos que le esperaban. «Contestaré a unas preguntas», dijo. Estas fueron las preguntas y las contestaciones.

¿Cómo ve al Barça y a Xavi?

Es verdad que la situación del Barça, del equipo, del club, es la misma que cuando estaba yo. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que significa que mejores. Lo único que pido es que den el apoyo a Xavi. Un entrenador no es el culpable. Que le den el apoyo que yo no he tenido. Espero que el presidente haya aprendido de eso y que dé el apoyo a Xavi. La situación del club da mucha pena porque me duele. Sigo viviendo en Barcelona; voy a ser seleccionador de Holanda a partir de enero. Pero pido el máximo apoyo para Xavi porque es una leyenda, alguien de la casa. Y no es culpable de que el Barça esté en esta situación.

El propio Xavi asegura durante los últimos años que ha perdido ese estilo. ¿Se da por aludido por esa frase?

No se puede culpar a una persona o a un entrenador. Hay más maneras de ganar. En mi época ganamos la Copa con un gran fútbol. Hoy en día, los movimientos de los jugadores pueden ser con tres o cuatro defensas. La verdad es que hoy el Barça no puede fichar a los mejores del mundo. Todos vimos el partido del City y el partido del Liverpool. Son mucho mejores. Y de eso no es culpable un entrenador. Hay muchas razones. No voy a contestar dónde estaría. El dónde no existe, porque yo no tuve este apoyo por parte del club. Y ojalá que lo tenga Xavi.

¿Usted se sintió maltratado por Laporta, ha vuelto a hablar con él?

Me gustaría decir una cosa. He sentido que en otros clubes y en dos años como seleccionador de Holanda, sabemos exactamente el riesgo de ser entrenador si las cosas no funcionan como el club piensa. Pero a mí, que no me gusta en mi tema personal, que por parte del presidente deja dudas exteriormente, Off the record decir: «No sé si sigue». Eso no lo necesita un entrenador. Incluso si te echan, interiormente puedes discutir. Pero exteriormente tienes que apoyarlo. No quiero decir más sobre este tema.

A Gavi le hizo debutar usted con 17 años. ¿Cómo ve su evolución?

A mí no me importa si un jugador tiene 16 años o 37. Si creo que es jugador para el Barça, doy la oportunidad. Como se le di a Nico, a Gavi… Porque ellos sí que son el futuro del club

¿Se arrepiente de haberse perdido la Eurocopa?

No. Tuve la oportunidad sabiendo la situación que tenía el club. Tuve la confianza de la gente que dirigía en ese momento. Y había la suficiente calidad. Pero en mi etapa, las salidas de Messi y Griezmann las hicieron más complicadas.

¿No cree que el equipo ha mejorado con Xavi?

Seguramente ha mejorado en algunas cosas, sí. Porque han fichado tres delanteros que pueden jugar arriba. Pero no es bueno comparar. Cuando yo me fui, el Barça estaba a ocho puntos del Madrid. Ahora están casi el doble. La tarea de Xavi es igual de complicada como la que tengo yo. Es la situación del club. No hace falta mentir. Si ha perdido los últimos partidos en casa es por algo. Esa es la realidad del Barça y hay que aceptarla. Y hay que apoyar porque el Barça va a necesitar tiempo. Por eso pido tranquilidad. No decir, «hostias, no hemos ganado títulos». Hay que poner confianza y darle apoyo al entrenador. Soy holandés y doy la cara.

¿Lo pasó mal en esos meses?

Ser entrenador del Barça es difícil y pido apoyo para él. Porque al final todos somos culés.

De Jong en horas bajas y se habla de un posible cambio de aires

Yo creo que el Barça no quiere vender a Frenkie de Jong. Frenkie es un gran centrocampista. Seguramente ha habido partidos en los que no ha estado a su nivel. Pero yo no dudo de él. Ojalá que vuelva a jugar a ese nivel, pero tenemos esa manía de poner a un jugador arriba del todo. Y hay que venderlo. Y él ha fichado por el Barça porque es culé, es su equipo desde pequeño.

¿Volvería?

No, voy a ser seleccionador. Pienso en Holanda y en disfrutar la vida, que es muy importante.

¿Cómo califica su etapa, hace un buen balance?

Lo primero es que puedo escribir un libro. Han pasado muchas cosas. Dificilísimo por el tema COVID, no hubo presidente durante un tiempo, no podíamos fichar a los jugadores que tenemos… El tema fair-play complicado. De un día a otro día, nos quedamos sin Messi. Y todos sabemos lo que ha hecho y quien es el mejor del mundo… Me han criticado mucho por Luuk de Jong, que para mí, cuando necesitas un nueve, es importante. Y menos mal que lo ficharon, ha ganado seis puntos. No me siento un entrenador que ha fracasado. Fallamos el día del Granada la primera temporada. Pero ganamos la Copa. Si ganas algo, no es un fracaso.

Hay jugadores que creen que ahora los entrenamientos son mejores. ¿Le duele?

Recuerdo que cuando llegué, los jugadores estaban más cansados en los entrenamientos. Porque hicimos más sesiones y con más intensidad que anteriormente. Y si los jugadores piensan que Xavi es mejor todavía… Bueno, en un grupo de 24 jugadores siempre tienes futbolistas a favor y en contra. No me duele. Sé cómo funcionan los vestuarios

¿Va a invitar a Laporta a la Koeman Cup?

Sí, porque es patrón de la Cruyff Foundation.

¿Qué echa de menos?

Nada. Haber entrenado al Barça fue un sueño. Me gustaría haber estado más tiempo pero la vida del entrenador es así. Pero mira, vuelvo como seleccionador. Todavía hay gente que me tiene cariño.

¿Cree que tuvo el apoyo del vestuario?

He trabajado muy bien con los jugadores y siempre intenté ser honrado con todo el mundo. Somos humanos y cometemos fallos. Todos menos Guardiola, creo que lo hace todo bien.

¿Habrá foto con Laporta?

Déjame pensar… Sí hombre, sin problema. SI el Barça triunfa, triunfa Laporta.

¿Ha vuelto al Camp Nou?

Puede ser a partir de enero porque seré seleccionador.

Diario AS