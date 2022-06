Ronald Acuña Jr. salió lesionado del partido el sábado

El venezolano Ronald Acuna Jr. tuvo que salir del partido el pasado sábado vs Los Angeles Dodgers en las Grandes Ligas-MLB.

El jardinero superestrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., salió de la victoria del sábado 5-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles con dolor en el pie izquierdo y será evaluado más a fondo, dijo el manager Brian Snitker, según David O’Brien de The Athletic.

Snitker no cree que la lesión sea grave, aunque no está claro si jugará el partido del domingo. Acuña cometió una falta con una pelota en el pie en la tercera entrada del juego del sábado y no fue retirado hasta la octava entrada. Snitker dijo que quería ser cauteloso con la dolencia y retiró a Acuña antes de la novena entrada.

Ronald Acuña Jr , de 24 años, se rompió el ligamento cruzado anterior en julio de 2021 y interrumpió lo que se perfilaba como una temporada fantástica (.283 con 24 jonrones y 52 carreras impulsadas en 82 juegos).

Esta temporada, Acuña lidió con una distensión en el cuádriceps Grado 1 en mayo y se perdió cinco partidos ese mes por rigidez en la ingle derecha. Los Bravos generalmente no han trabajado demasiado a Acuña esta temporada, ya que se recupera del desgarro del ligamento cruzado anterior de la temporada pasada.

“Realmente fue un proceso largo y difícil”, dijo Ronald Acuña Jr a los periodistas a fines de abril cuando regresó de esa lesión. “Estoy realmente emocionado de estar de vuelta”.

Cuando está en el campo, ha sido excelente una vez más, bateando .282 con siete jonrones y 18 carreras impulsadas en 42 juegos.

