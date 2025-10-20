Rodrigo Paz Pereira gana la presidencia de Bolivia con un 54.5% de los votos tras sorpresivo triunfo en segunda vuelta

Con más del 97% de las actas computadas, el Tribunal Supremo Electoral otorga a Paz una ventaja pese al favoritismo del expresidente Jorge Quiroga, marcando el inicio de una nueva etapa política en el país andino.

El senador y candidato de centroderecha Rodrigo Paz fue declarado ganador preliminar de las elecciones presidenciales en Bolivia, tras imponerse en el balotaje frente al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, considerado el gran favorito de la segunda vuelta.

Con más del 97% de las actas computadas. Paz obtuvo 54,5% de los votos escrutados, frente al 45,4% de su rival. El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y deberá sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.

El conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral otorga a Paz una ventaja, marcando el inicio de una nueva etapa política en el país andino.

El nuevo presidente electo, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989–1993), prometió encabezar un “gobierno de consensos y reconstrucción nacional”, orientado a superar la crisis económica y restaurar la estabilidad institucional del país.

La victoria de Rodrigo Paz pone fin a dos décadas de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y abre paso a un nuevo escenario político en Bolivia.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión