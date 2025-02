Rihanna afirmó que lanzará un innovador álbum: «No será lo que se espera»

La cantante barbadense Rihanna despertó la emoción de sus seguidores al revelar información sobre su próximo álbum, el primero en siete años, en una reciente entrevista con la entrevista americana Harper’s Bazaar. La artista aseguró que este nuevo proyecto se alejará de las expectativas convencionales y de las fórmulas comerciales que han definido su carrera anterior. «Estoy convencida de que no será nada de lo que se espera. No será un trabajo comercial. Mi arte debe estar donde realmente merece estar en este momento«, afirmó la artista.

Durante los últimos ocho años, la también empresaria ha estado inmersa en el proceso creativo de este álbum. «Estuve en el estudio durante todo este tiempo, pero no se trataba de un camino directo. Pasé por diversas etapas, explorando diferentes estilos que no lograban reflejar mi evolución personal«, explicó. La intérprete de “Diamonds” subrayó que su música debe ser un reflejo auténtico de su crecimiento y no estar limitada por las expectativas externas.

A pesar de los rumores que apuntaban a una fuerte influencia del reggae en su nuevo trabajo, Rihanna contradijo esta idea, ya que hizo énfasis en que su próximo álbum no se enmarcará dentro de un género específico. «¡Nada de eso! Ahora no existen géneros. Eso es lo que esperé para crear«, destacó. La artista de 37 años de edad, quien habló de sus luchas durante el proceso creativo, donde a menudo sentía que las canciones no representaban su verdadera esencia. «Cada vez pensaba: ‘Esto no soy yo. No se alinea con mi crecimiento‘», añadió.

En referencia al tiempo transcurrido desde su último lanzamiento, Rihanna expresó que esta espera debe reflejarse en la calidad de su música. «Después de tanto tiempo fuera de la música, el siguiente trabajo debe ser importante. No puedo permitir que sea algo mediocre. Después de ocho años, la espera merece su recompensa«, señaló.

A pesar de que el lanzamiento de su nuevo álbum aún no tiene fecha, Rihanna ha mantenido su presencia en la industria, presentando «Lift Me Up«, la canción principal de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, y brillando en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023. En junio del año 2022, la artista mencionó que estaba «comenzando de nuevo» con una nueva perspectiva, que sugirieron como: «Dios tenía otros planes para mí«.

Mientras sus seguidores esperan ansiosos su regreso musical, Rihanna continúa con su amplio imperio en la moda y la belleza, recientemente introdujo el Gloss Bomb Shimmer Stix de su marca Fenty Beauty, un producto, que combina brillo y nutrición, sella su estatus como un ícono de estilo.

El nuevo álbum de Rihanna no solo simboliza su regreso a la música, sino también una declaración de su evolución como artista. Aunque los detalles acerca de su lanzamiento siguen siendo escasos, la cantante se ha comprometido a ofrecer un proyecto auténtico y significativo. La expectativa crece mientras sus fannáticos aguardan ansiosos, con la promesa de un álbum innovador que seguramente sorprenderá y deleitará.

