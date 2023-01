Richard Linares batalla contra un virus

El preparador de reinas Richard Linares, hizo una publicación en su perfil de Instagram, en la que expresó sobre el delicado estado de salud que se encuentra el criollo, luego de estar enfermo por un fuerte virus desde hace varios días.

Asimismo, el instructor fitness escribió: «Queridos seguidores he estado alejado de las redes porque desde hace 5 días ando indispuesto. Tirado en cama por un virus que anda rondando en el ambiente».

Linares se encuentra en tratamiento médico

Por su parte, Linares destacó que hasta su esposa tuvo que hacer una reanimación: “La cabeza y los ojos duelen las 24 horas del día. Antes de ayer me levanté y lo único que recuerdo es ver a mis dos hijos y mi esposa colocándome alcohol en la nariz para reanimarme y según mi esposa el desmayo duro bastante”.

En este sentido, manifestó que, pese a que su esposa pensó que la situación era peor, gracias a Dios se encuentra en mejoras: “Ella pensó que me había dado un infarto.Gracias a Dios aquí sigo. Les recomiendo vitamina c y muchas sopas esto tarda en irse, pero no va a poder más que yo. Cuídense se les quiere”.

Noticias Barquisimeto