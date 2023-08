Ricardo Rodríguez Pace, es un destacado tenista caraqueño que se formó como profesional a los 17 años de edad y ha vivido gran parte de su vida en Valencia, España; Hoy día con 30 años, se ha afianzado como la raqueta número uno de Venezuela y se encuentra en la posición número 828 del ranking ATP

Durante el 2023, Rodríguez se enfrentó a Hong Kit Wong para vencerlo en tres sets (6-3, 3-6 y 6-3) en la Copa Davis y avanzar al grupo III del mundo, donde doblegó a Rodríguez Pinilla en el primer cotejo, a Daniel Phillips de Bermuda 2-1 en el segundo encuentro y posteriormente, cayó en los dos últimos compromisos ante el boliviano Ángelo Prado y el costarricense Jesse Flores.

El tenista capitalino, luego de visitar al estado Lara concedió una entrevista a Noticias Deportivas con el periodista Daniel Rodríguez en la ciudad de Valencia, donde dejó su asombro por el Complejo Agrodeportivo Divina Pastora (CADIPA) que se encuentra ubicado en Cabudare, vía el tereque cerca del Club Kilovatico.

Ricardo Rodríguez: ‘’Lara es el ejemplo del tenis venezolano”

Aparte de conversar sobre la importancia de la masificación deportiva y de las personas que juegan al tenis en Venezuela, para seguir alcanzando el nivel que se requiere y ser competitivos en los diferentes torneos internacionales e inclusive dar el salto en la Copa Davis, que está de vuelta al país, tras siete años debido a un castigo por la ITF obligando a la representación venezolana competir en el extranjero.

El lugar sede de la competencia de la Copa Davis 2023 para el combinado vinotinto, fue Puerto Cabello, específicamente en el Centro Nacional de Tenis que fue de mucha importancia para la clasificación de Venezuela a la Grupo 3.

Actualidad del tenis venezolano

”Estamos en un año súper interesante, el 2023 comenzó con el regreso de la Copa Davis al territorio nacional, después de siete años de sanción por parte de la ITF volvimos a tener un evento de calidad internacional en Venezuela y eso es un antes y un después del tenis criollo’’ destacó Ricardo Rodríguez

”Creo que es el año del renacer para el tenis venezolano, están pasando muchas cosas positivas que hacen que me inviten a seguir soñando y sumando cosas positivas al deporte de mi país, y esperemos que a este movimiento del resurgir en el tenis nacional, se sigan sumando personas y den su aporte para que poco a poco podamos salir esto adelante y ser competitivos’’.

”Se necesitan dos cosas para el resurgir del tenis venezolano, el primero se necesita material humano, gente que quiera trabajar, que le duela el tenis nacional y luego el apoyo de las empresas privadas o de las entidades gubernamentales, que nos ayuden a seguir masificando al deporte, a seguir recuperando espacios y apoyando a los atletas, esa es la única manera de salir adelante al tenis en nuestra nación. Es decir, del aporte de todos, tanto los atletas, empresarios, dirigentes y que trabajemos todos bajo una misma filosofía para así sacar un mejor tenis”. expresó el mejor rankeado por Venezuela

La masificación

”Es importante porque el objetivo principal, es crear oportunidades de juego y acceso al deporte para todas las personas, y si nosotros no tenemos un deporte accesible para la inmensa mayoría de venezolanos, no podemos hablar de un deporte popular o exitoso independientemente del nivel”. Informó Rodríguez

”La masificación necesita de infraestructuras y es lo más difícil, por las condiciones del tenis sabemos que no es la más grande de todas, como por ejemplo el fútbol, pero si es un espacio que en la cancha caben cuatro personas por partido. Es por ello, que hablar de este tema, no solamente se necesita personas que quieran instruir a los que tienen ese sueño de iniciar esta disciplina. A veces tenemos atletas y no un recinto deportivo, es decir la combinación de ambas genera la masificación efectiva” Recalcó el tenista criollo durante la entrevista

Complejo Agrodeportivo Divina Pastora

‘’La experiencia de visitar al estado Lara después de haber ido en el 2011, fue gratificante porque me sorprendió mucho esa joyita de la sede de tierra de clase mundial, un sitio que era extremadamente necesario para el desarrollo del tenis venezolano, que además está cerca de Carabobo y de Caracas, a parte de los chicos que estuvieron con nosotros en la clínica es de un nivel alto’’. Dijo Ricardo sobre la magnitud de infraestructura tenística en la entidad larense

”LARA TIENE LAS CANCHAS DE TIERRA MÁS OPTIMAS PARA DESARROLLAR JUGADORES DE GRAN NIVEL”

‘’Los muchachos, no hubiesen podido salir sino fuese sido por la gestión adecuada y responsable por parte de la Asociación de Tenis del estado Lara que ha venido siendo referente en el tenis desde hace tiempo, fíjate que Tenis Vinotinto comenzó siendo tenis larense venezolano, entonces eso te dice de la importancia tenística que tiene la entidad guara’’. Finalizó

Redacción: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia