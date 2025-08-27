«Falta poco, ya casi está listo, estamos afinando los últimos detalles en pruebas para iniciar con el acelerador lineal y tomógrafo», así lo informó el gobernador de Lara, Luis Reyes Reyes, quien estuvo acompañado de la secretaria de Salud, doctora Elizabeth Manzanilla de Valecillos, durante una visita en el Servicio Desconcentrado de Oncología ubicado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP).

Reyes Reyes: Lara contará con el mejor servicio de oncología en toda Latinoamérica

Los modernos equipos brindarán el servicio de radioterapia gratuita, a pacientes oncológicos que lo ameriten, «serán atendidos con el mejor equipo de profesionales, entre oncólogos y fisio-médicos; es un trabajo muy exigente que amerita tiempo, dedicación y sobre todo amor y mucha empatía», mencionó el G/B Luis Reyes Reyes.

Son equipos de alta tecnología, traídos al país, para dar respuesta efectiva y rápida a pacientes larenses y de otros estados, acotó.

Actualmente, el Servicio Desconcentrado de Oncología, mantiene activa el área de quimioterapia, con 18 sillones, de lunes a viernes y cuenta con consultas oncológicas y de medicina interna, además tiene departamentos de simulación, braquiterapia, áreas generales, planificación y dosimetría, «estos avances brindarán la solución al requerimiento que tanto solicitan en temas de quimioterapia y radioterapia; ya Lara cuenta con el mejor sistema oncológico en toda Latinoamérica, gracias a las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro«, concluyó la autoridad regional.

Texto: Marianella Vargas

Fotos: Kaiber Martinez

Prensa Gobernación de Lara



