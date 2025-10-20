Revelan detalles sobre abusos sexuales vinculados a Jeffrey Epstein

«Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndome temer por mi vida», relata Virginia Giuffre sobre un «reconocido primer ministro».

Un diario estadounidense publicó este lunes fragmentos inéditos del libro póstumo de Virginia Giuffre, víctima del fallecido empresario Jeffrey Epstein, titulado “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” (Chica de nadie: Memorias de una superviviente del abuso y la lucha por la justicia), en el que narra los abusos sexuales sufridos a manos de un “reconocido Primer Ministro” que fue parte del círculo íntimo de aquel.

En el texto, Giuffre describe que fue agredida física y sexualmente por este político, cuya identidad no revela, durante encuentros organizados por Epstein en su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, cuando ella tenía 18 años.

Aseguró que el agresor la estranguló hasta dejarla inconsciente y que Epstein ignoró sus súplicas de ayuda, diciéndole que ese tipo de situaciones “formaban parte de su labor”.

La mujer recuerda que aquel episodio marcó un antes y un después en su relación con Epstein. “Tras el ataque, no pude seguir siendo tonta. Tras haber sido tratada con tanta brutalidad y ver la reacción insensible de Epstein ante mi terror, tuve que aceptar que Epstein me elogiaba solo como una manipulación para mantenerme subordinada”, escribe Giuffre, quien asegura que el multimillonario solo actuaba movido por su propio interés y control.

Aunque en sus memorias no menciona nombres, en documentos judiciales Giuffre acusó al exprimer ministro israelí Ehud Barak (1999-2001) de haberla agredido sexualmente, denuncia que el político ha rechazado categóricamente.

La víctima detalla que el primer encuentro con el político ocurrió alrededor de 2002, cuando fue llevada a una cabaña en la isla. “Me estranguló repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutaba viéndome temer por mi vida. Horriblemente, el Primer Ministro se rió cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que parara”,escribió.

Días después, afirmó, le pidió a Epstein no volver a encontrarse con él, pero este desestimó sus súplicas y volvió a enviarla con el mismo abusador, esta vez a bordo de su avión privado.

Giuffre relata que esa experiencia fue el punto de quiebre que la llevó a dejar de reclutar a otras jóvenes para la red de Epstein, especialmente después de que él y su socia, Ghislaine Maxwell, le propusieran gestar un hijo para ellos, oferta que rechazó por temor a que el bebé fuera utilizado en actividades ilícitas. Poco después, logró escapar del control de ambos.

Por su parte, Barak reconoció haber mantenido una relación profesional con Epstein, de quien recibió financiación para un proyecto de seguridad, pero negó rotundamente cualquier vínculo con los delitos que se le atribuyen.

